嗅到危險快逃！「4生肖」第六感超敏銳…羊細心、他預知力超強

所謂「第六感」指的是一種直覺、靈感或預兆，天生的感應，有時沒有道理可循。旺好運分享，以下4個生肖他們天生的第六感特別靈敏，是很棒的優勢！

第六感靈敏生肖：鼠

屬鼠的人天生直覺敏銳，尤其有非常機敏的危機意識，能預感到還沒有發生的危險，總能避開很多倒楣、不幸的麻煩。

第六感靈敏生肖：羊

屬羊的人心思細膩，他們平時溫和、不多話，多用內心跟感覺來感受外面的人事物，也因此可以看穿許多事情的本質。

第六感靈敏生肖：狗

屬狗的人個性嚴謹小心，他們對於天災人禍、周遭環境的危險特別有預知感，只要一察覺到危機就會馬上做出應變，遠離厄運。

第六感靈敏生肖：豬

屬豬的人對情緒、感情的感知能力很強，不需要過多言語，就能感受到人際相處關係的氣氛，如果從事心理輔導方面的工作，一定得心應手。

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