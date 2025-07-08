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四生肖最愛「茶水間說八卦」！猴情報多、蛇問到底、他靠講閒話紓壓

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圖為職場茶水間八卦示意圖。圖／AI生成
圖為職場茶水間八卦示意圖。圖／AI生成

有些人天生有八卦魂，嘴巴閒不住，喜歡聚在一起聊是非，生活趣聞、各路消息、別人家發生什麼事都瞭如指掌。旺好運分享，以下4生肖都很愛聊八卦、用來調劑身心！

愛聊八卦生肖：鼠

屬鼠的人觀察敏銳，周遭發生什麼狀況、什麼人有任何變動，都會敏銳察覺到，有機會就會跟別人八卦一番，當作生活中的調味劑。

愛聊八卦生肖：蛇

屬蛇的人對各種事物都充滿好奇，當然也包含大家的八卦，想搞清楚的事一定會打破砂鍋問到底，尤其喜愛打聽別人的隱私。

愛聊八卦生肖：猴

屬猴的人很愛湊熱鬧，哪邊有趣哪邊跑，聽到什麼八卦、新鮮事就會跑第一，他們也很擅長分享八卦，講起來信手捻來、滔滔不絕，比狗仔還厲害。

愛聊八卦生肖：豬

屬豬的人喜歡跟大家一起聊天、話家常，如果能討論一下八卦更好了，湊在一起講是非的時候感覺特別放鬆，生活增添趣味。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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