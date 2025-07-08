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不是天之驕子！4生肖「靠努力翻身」7月迎財富…狗遇貴人、他要加薪了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為工作順利示意圖。圖／AI生成
圖為工作順利示意圖。圖／AI生成

不是每個人都天生聰明人，有些人起跑點不夠好，卻能靠著後天努力翻身，打出一片天。搜狐網分享，4生肖不是天生聰明人，卻靠著努力，7月翻身大賺特賺，財運水漲船高。

生肖牛：努力耕耘 升職加薪

生肖牛的人，不投機取巧，踏實做事，毅力過人，這是他們一貫的風格。7月開始牛之前的努力與人脈逐漸發酵，在職場上獲得上司肯定，有望升遷又加薪。牛堅持穩健理財，也讓小錢變大錢，財富大豐收。

生肖羊：慢中求穩 偏財降臨

生肖羊的人，不屬於一鳴驚人型，但做事細膩、有計畫、有耐心，「慢中求穩」的精神，讓他們在七月迎來好運。羊的工作表現被長官看見，拿到業績獎金，生活裡可能也有偏財機會悄悄上門。

生肖狗：熱情工作 人脈富翁

生肖狗的人認真又負責，對工作充滿熱情。狗積極的工作態度在7月終於開花結果，不只業績獎金入袋，還因此認識更多貴人，迎來新人脈，帶來更多賺錢機會。

生肖豬：樂觀積極 投資有成

生肖豬的人樂觀豁達，積極面對挑戰，因此常吸引機會主動找上門。豬7月有機會參與新項目或合作案，發揮創意，展現驚人實力，獲得豐厚報酬。部分豬也會在投資理財上有亮眼成績，大賺一筆。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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