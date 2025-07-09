命盤就是你的健康儀表板：紫微斗數如何解讀被忽視的身體警訊？

興趣廣泛的學員 Mike，最近又迷上了中醫，聊天的話題自然少不了「脈象」與「五行」。

「我記得你以前上課的時候，曾經講述命盤中可以顯示心臟方面的疾病，我的筆記不太完整，連我自己都看不懂！ 你可以再講一次嗎？」上課結束後，Mike拿著筆記本，前來詢問。

Mike所提到的「命盤中可以顯示心臟方面的疾病」是由兩個理論所構成。

一是命盤中的地支十二宮位，其實就是一張「人體的結構圖」。

地支十二宮與人體結構圖

雖然一個人的體質或是可能會罹患的疾病，與命宮、身宮，以及疾厄宮內的星曜組合有關，但是命盤這張「人體的結構圖」卻是與十二個「功能性」的宮位(如命宮、疾厄宮、福德宮)無關。

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只問地支，不問宮位

這張「人體的結構圖」揭示了地支宮位與人體結構的對應關係。

如圖所示，巳位與人體的右手對應，申位與人體的左手對應，寅位與人體的右腳對應，亥位與人體的左腳對應。

如果宮位當中煞星密佈或是被地空、地劫所作用，五十肩、腕隧道症候群、膝蓋痠軟無力、足底筋膜炎、四肢容易受傷的現象就會經常出現，其實也意味著該部位就是身體結構中的弱點。

即便這些宮位是坐命者的財帛宮、官祿宮，或是父母宮、子女宮，與疾病、健康、體質全無關聯性，上述的病徵依然以非常高的機率兌現在坐命者的健康面向。

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二是由「人體的結構圖」可以發現：酉位對應的是人體心臟的部位，因此酉位宮中的星曜組合，反映出坐命者的心臟功能狀況。

然而，並不是所有的酉位星曜組合，都意味著坐命者會有心臟方面的病症；酉位的雙星組合：紫微貪狼、天機巨門、太陽天梁、廉貞破軍、武曲七殺，才會兌現坐命者容易有心臟方面的疾病。

這些病徵包括：心律不整、心臟無力、心肌梗塞、心臟衰弱等；如果宮內又加上煞星或化忌，不啻是雪上加霜，上述的這些症狀會更為明顯。

從實際的論命經驗來分析：如果酉位正好是坐命者的命宮、身宮或疾厄宮，宮內又有這些雙星組合，再加上煞星或化忌的肆虐，通常意味著坐命者會有與生俱來的心臟機能問題。

有些是二尖瓣膜閉鎖不全或是二尖瓣膜脫垂，有些則兌現先天的心臟功能較弱或是心跳異常。有些則是年輕時毫無異狀，一旦年屆中年(甚至是前中年時期)，心臟方面的病徵便逐漸浮現。

一葉知秋，滿城竟無好心人

Mike得到滿意的答案之後便不再糾纏，我也得以早早整理好教室，準時離開。

兩天後，Mike傳了訊息，想要繼續討論這個議題。

「十二分之五吔！ 這個比例也未免太高了吧?」Mike送了一個誇張的貼圖，語帶驚訝，不可置信地問道！

如果只將主導性較高的十四主星組合列入考量，酉位宮中的星曜組合共計十二種，分別是紫微貪狼、天機巨門、太陽天梁、武曲七殺、天同獨坐、廉貞破軍、天府獨坐、太陰獨坐、天相獨坐、空宮(對宮卯位紫微貪狼)、空宮(對宮卯位天機巨門)、空宮(對宮卯位太陽天梁)。

而易有心臟機能不佳的酉位雙星組合計有：紫微貪狼、天機巨門、太陽天梁、廉貞破軍、武曲七殺共五種。

「十二分之五」則是指：酉位會發生「心臟機能不佳」組合的比例，在十二種星曜組合中就佔了五種。

事實上，以實際的論命經驗來看，當酉位是空宮(沒有十四主星)，宮內卻有煞星單守或是對宮有化忌，坐命者有心臟機能不佳的機率也會較一般人來得高。

我找出相關的資料，傳給了Mike。

“ 世界衛生組織(WHO)指出，全球每年約1,800萬人死於心血管疾病，占全球死亡人數約32%。..... 根據衛生福利部112年國人十大死因統計，心臟病和腦血管疾病分別排名第2位和第4位，加上高血壓與糖尿病，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，且數字逐年上升。 ”

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除了酉位雙星組合，如果屬火的主星(如太陽、廉貞)進入命宮、身宮或疾厄宮，通常也是心臟病症(或心血管病症)的好發族群。

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將上述高機率的組合整體統計之後，心臟病和腦血管疾病會這麼普遍，也就不令人意外了！

「難道拿到這種組合的人，就只能自認倒楣了嗎？」Mike窮追不捨，繼續問道。

除了酉位的雙星組合受到化忌、煞星的影響，容易有先天性的心臟機能問題之外，單純的雙星組合只是顯示坐命者的體質以及發生機率高於常人，並不必然百分之百兌現。

我也曾經遇過酉位的雙星組合不佳，罹患先天性心臟病的客戶，她為了降低未來健康上的風險，從年輕時就培養了持續運動的好習慣，甚至還參加半程馬拉松的賽事。由於保養得宜，至今也維持相當好的健康狀態。

而遇到酉位不良組合的客戶，我也不厭其煩地提醒運動以及心臟、心血管健康的重要性。但是由客戶的反應以及事後的發展來看，多半是「言者諄諄，聽者藐藐」。

有些人連醫生的醫囑都不太在意了，又怎麼會聽信一個「江湖術士」的囈語呢？

看來命盤所反映的未必是「宿命」，而是千古不變的「人性」！

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