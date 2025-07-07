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小暑到！命理師揭「5大逆襲生肖」 強勢翻盤讓全場看傻

聯合新聞網／ 邱彥龍
今天是節氣小暑，邱彥龍表示5個生肖能逆襲劣勢。 聯合報系資料照
今天是節氣小暑，邱彥龍表示5個生肖能逆襲劣勢。 聯合報系資料照

今天是節氣小暑，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，這段期間情緒陰晴不定，容易產生誤會，但有5個生肖，卻能逆襲劣勢，強勢翻盤讓大家傻眼，其中屬兔者，貴人運跟行動力皆強；屬的人，財運貴人運佳；生肖馬者則是事業、財運皆旺；屬狗的人則是靠以前累積的努力為自己帶來正、偏財運及貴人；5生肖中最旺的則是屬蛇者，受幸運之神眷顧，有機會升官發財。

邱彥龍老師分析，在小暑節氣裡(7/7至7/22) 走旺運的5生肖分別是：

Top5 ： 兔

屬兔的朋友，這段時間有自己的規劃跟安排，名聲遠播，貴人運強，只要加強行動力，對事情不要太執著、能斷則斷，做事有原則就好。

Top4 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間財運不錯，會得到貴人的照顧，但家庭和工作的壓力會比較大，只能靠努力去解決問題，不用想太多，做就對了。

Top3 ： 馬

屬馬的朋友，這段時間事業、財運旺，但自身變動性與轉變也非常大，相對強勢，但能學習到不少東西，不管是生活體驗、人際關係、事業工作上，都有很大的變化與提升，學會用正向看待任何事，對未來幫助很大，情感上容易出現新的轉換，要謹慎看待，有可能是業力或福報姻緣。

Top2 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間正財或偏財都很旺，皆是靠以前努力累積而來，工作上貴人運強，能擁有多人的幫助，好好善用這段時間，懂得將福報收納，並驅除業障，一切都會蒸蒸日上。

Top1 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段時間容易受人關注，名氣與智慧皆能提升，又有幸運之神眷顧，正財運、事業運皆強，有機會升官發財，保持努力與負責任的心落地執行即可，不要管結果如何，好壞皆有所得。

偏財運 小暑 朋友 生肖

邱彥龍

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