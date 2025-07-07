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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：豐厚獎金入袋

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要勇改的接受，就能提高職等和薪資，有人則是多加努力，就能讓滿滿財富進入荷包中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

如果你是一般上班族，工作周而復始，沒有太多的變化，但請不要擔心，特別是櫃台人員、客服人員、總務人員、採購人員等，在本周會有組織調動的機會，這段時間裡，倘若有支援的機會，千萬不要迴避，勇改的接受，就有機會讓自己改頭換面，提高職等和薪資。

第四名：血型A型+生肖屬狗

維修工作往往令人又髒又累，大汗涔涔，如果你是汽車維修、機車維修、冷氣維修、水電維修等師傅，本周可是繁忙的一周，這段時間裡，許多疑難雜症接踵而來，會讓你忙得不可開交，但只要細心處理，就能讓客戶滿意，不僅贏得好名聲，也讓業績直直往上衝。

第三名：血型AB型+生肖屬兔

炎炎夏日壟罩大地，火熱的太陽讓人只想消暑，如果你是手搖飲店、冰品店、泡沫紅茶店、咖啡廳等的經營者，本周生意將如日頭般火燙，在這段時間裡，客人將絡繹不絕，魚貫而入，你只需要保持出單速度，不要讓客人等太久，就能讓滿滿錢財，不斷的往收銀機裡存入。

第二名：血型O型+生肖屬羊

業務工作，如人飲水，冷暖自知，看人臉色已經見怪不怪，如果你是擁有堅強心態的業務員，例如保險業務、貸款業務、餐飲業相關業務，本周的運勢上揚，在這段時間裡，你會發現如魚得水，只要你多一點親切，無需太多推銷，就能讓客人買單，豐厚的獎金自然順利入袋。

第一名：血型B型+生肖屬龍

公共工程總是擁有龐大的商機，如果你是從事這方面相關工程的包商或員工，無論小至道路維修，或大到捷運工程，本周將有加班趕工的情況，在這段時間裡，辛苦勞累在所難免，但只要多加努力，以良好的施工品質完成進度，就能在短時間內，讓滿滿的財富進入荷包中。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 薪資 血型 財富

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