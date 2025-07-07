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唐綺陽星座運勢週報：射手挫折感爆棚 天秤感情開花結果
【唐綺陽星座運勢週報 7/7–7/13】
星象影響：天王星進雙子、水星停滯、土星逆行
本週一天王星進雙子，人際關係重塑，改變人際間或政治的表達方式。水星停滯，當心健忘、溝通不良及口角糾紛，要小心車關問題。週日土星逆行，開始驗收「做自己」的成果，展現全新的自我。
12星座個別影響：
巨蟹：目標漸漸模糊需再調整；感情摸不著頭緒再觀察
獅子：有徒勞感先靜觀其變；感情切勿情緒化先聽建議
射手：挫折感爆棚需耐心調整；感情評估隱忍是否值得
雙魚：警惕畫大餅、需迎難而上；感情勿幻想保持理智
雙子：善用人脈事情推進更順利；感情從共同話題培養
處女：處於忙碌中但充滿成就感；感情浪漫一點更加分
魔羯：展現強項把握機會表現；感情魅力來自某項特質
水瓶：與海外連結發展帶來好運；感情需留意文化差異
牡羊：機會源源不斷可集中火力；感情牡羊女桃花較旺
金牛：職場表現亮眼受貴人青睞；感情可接觸心儀對象
天秤：接受外援力量變得更強大；感情有機會開花結果
天蠍：財運旺業績達成目標；感情先關注自己才能順利
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