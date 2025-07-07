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今天入「小暑」7大禁忌不可不知 4生肖留意消化系統

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入小暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片
今天進入小暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片

今天凌晨4時5分會進入「小暑節氣，命理師楊登嵙提醒，此節氣有兔、馬、羊、豬需注意小感冒、小病痛，也需慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，要多休養生息，才能保持身體健康，避免激烈運動，容易扭傷折損。

命理師楊登嵙說，俗語有云「小暑過，一日熱三分」，象徵小暑過完半個月後即是「大暑」，代表天氣會越來越炎熱，小暑吹東風，大暑傍晚紅霞滿天，都是颳颱風徵兆。

楊登嵙說，此節氣炎熱，容易煩躁不安，易動肝火，愛犯睏、精神差，在養生健康方面，應該根據季節與五臟的對應關係，養護好心臟。中醫認為，平心靜氣，可以舒緩緊張的情緒，使心情舒暢、氣血和緩；既有助於心臟機能的旺盛，也符合「春夏養陽」的原則。

小暑7大禁忌，分述如下：

1.忌提早進補：

「小暑」如果認為身體虛弱急需進補，那就大錯特錯了，因為進補過早的話，會使暑熱不易消退，或者是本來已經逐漸消退的暑熱，會再捲土重來，那會讓身體狀況更糟，總之，一切照常，在避暑之餘，維護人體正常的陽氣，保護元氣免受傷害，不用刻意進補。

2.忌喝冷飲：

很多人喜歡以喝冷飲、吃冰淇淋、雪糕等冰品來消暑降溫，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，當心物極必反，這些對身體健康非常不利，很容易引發身體不適，埋下健康隱患。

3.忌曝曬：

小暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，中暑之後，人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。要穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。

4.忌長時間吹空調：

空調是感冒病發的罪魁禍首，很多人認為感冒只是小病，對心臟健康沒什麼關係，其實不然，感冒雖為小病，但是其對肺部的傷害大，感冒不及時醫治，將會有併發症，例如咳嗽、肺部感染、支氣管炎症等。心肺相連，肺部疾病很快將會影響心臟部位的健康。

5.忌熬夜：

小暑節氣裡氣溫高，溼度大，天氣悶熱，氣壓低，患有心肌炎後遺症的人易出現心律變緩、胸悶氣短等症狀。養生要注意早睡早起，避免熬夜。

6.忌大量勞動：

小暑時氣候炎熱，人體能量消耗較大，此時宜遵循「少動多靜」的養生原則，以免陽氣外泄太過。每天作息應有規律，除了要保證充足的睡眠外，也要注意勞逸結合，運動時一定要掌握好強度，避免強度過大。

7.忌激動：

激動分為兩種，開心與生氣。人在開心或生氣的時候，血壓都會上升，這也是為什麼人在生氣或者大笑的時候，臉會漲的通紅的原因。過分激動，對心臟部位也是有傷害的，如果經常過分激動，將會刺激心臟部位的供血。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小暑 感冒 楊登嵙 節氣

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