周一喜迎「小暑」藏金於火 4生肖靠1招逆勢生財

7月7日是節氣「小暑」，民俗專家柯柏成說，今年小暑對應農曆6月十三，為「藏金於火」的特殊節氣，蘊含轉機與財氣，尤其蛇年犯沖的猴、豬、蛇、虎4生肖及求職、創業者等可把握小暑這天激活金氣，是困境轉化為機會的最佳時機。

柯柏成指出，乙巳蛇年為閏六月，而今年「小暑」節氣將於7月7日凌晨4時4分43秒正式交替，對應農曆為第一個6月十三，是一個藏金於火中的特殊節氣，正是「壓力中見財、逆境中見貴、火裡取金」的關鍵時刻，蘊含轉機與財氣。

然在小暑這天，民眾可嘗試「火中藏金法」，透過簡單布局與祈念儀式，把煩躁、壓力等煉為財富貴氣，尤其是，今年犯太歲運勢較低迷的猴、豬、蛇、虎4生肖，以及求職或計畫創業期者、情緒易躁及火氣重者，更是值得一試助自己逆轉開運。

柯柏成說，小暑當天可準備1枚金幣或銅錢等亮面金屬物，將錢幣放置在紅紙或紅包袋上，之後在錢幣兩側的紅紙上書寫「火煉真金」、「生財納貴」等字句，擺放在辦公桌、神桌右側或南方方位，象徵貴人降臨與正財入門，並借火位生旺。

而且最好能藉由觀想法，想像在紅紙中湧現火光冶煉出一顆金光閃閃的寶珠，藏於心中或丹田處，同時以右手輕觸紅紙，再念誦祈語「火煉真金，真我現形；火中藏金，財貴自明」，且最少連續3天，激活金氣，也有助於將困境轉化為機會。

他進一步表示，火中藏金法是逆境中的煉寶術，是一種「煉壓力為資本、借火氣轉財氣」的開運心法，以凝聚正財能量，達到「借勢煉金，助己成器」；同時也提醒，小暑意指天氣越發炎熱，而越熱越躁更易感受到小人作祟，也須慎防留意。

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7月7日是節氣「小暑」，民俗專家柯柏成提醒，天氣越發炎熱，而越熱越躁更易感受到小人作祟，也須慎防留意。本報資料照