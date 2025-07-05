末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）曾預言7月5日可能會出現大災難，而預言並未發生，讓不少人鬆一口氣。不過，一名網友分享，長輩近期翻閱農民曆，發現7月6日才是大凶之日，甚至跟921大地震的日子非常相似。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，竜樹諒的預測和農民曆相差不大，近期長輩查看農民曆後，發現7月6日是非常不好的日子，寫著「月破大耗會受死，大凶之日，無註者弗妥」，讓長輩驚呼「跟當年921的農民曆很像」。

貼文一出後，不少網友都表示「其實龍樹諒本來就只有說7月，沒說是7月5日發生大災難」、「如果看農民曆的話應該看時辰，那7月5日晚上11點開始就是7月6日子時，應該算是唯一重複到的時間吧」、「天災都是瞬間突然，誰也無法預測下一秒會發生什麼事，早做準備也能把傷害降到最低」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「不要再發一堆讓人恐慌的文章了」、「7月5號沒事就開始找別天了，傻眼」、「龍樹諒那本書就是炒作出來的，真的不用再討論這些東西了」、「已經2025年了，真的還有人相信這種東西嗎」、「這個應該是指不宜整修房子以免破壞風水吧，不要亂看一通耶」、「真的有人還記得921當天的農民曆嗎？都幾十年了欸」。

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