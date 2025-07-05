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說斷就斷！「3大星座」最喜新厭舊 第一名放下最快、毫不回頭

聯合新聞網／ 綜合報導
有一些星座，總能瀟灑地走出舊關係，迅速投入新的生活與情感冒險。 圖／pakutaso
有一些星座，總能瀟灑地走出舊關係，迅速投入新的生活與情感冒險。 圖／pakutaso

在浩瀚星海中，每個星座都有屬於自己的性格特質與情感節奏。有些人在戀愛中念舊深情，難以割捨；但也有一些星座，總能瀟灑地走出舊關係，迅速投入新的生活與情感冒險。根據「搜狐網」指出，白羊座、雙子座射手座被點名是最容易「喜新厭舊」的三大代表，尤其白羊座，更被譽為是「舊情絕緣體」，對過去不再回頭。

第三名：雙子座

由水星守護的雙子座，腦筋靈活、想法多變，天生對世界充滿強烈好奇心。他們在感情中喜歡交流與互動，但若關係變得一成不變，雙子很容易感到無聊。與其說雙子花心，不如說他們渴望精神刺激與情感上的多樣性。他們「喜新厭舊」的背後，其實是對生活創意與活力的不斷追求。比起長期穩定的關係，他們更喜歡那種「每一天都有不同可能性」的戀愛模式。

第二名：射手座

作為火象星座的射手座，天性熱愛自由、不願受拘束。他們對戀愛有自己的節奏與定義，更看重兩人是否能在心靈上並肩前行。一旦關係讓他們感到壓迫或無趣，射手就會選擇放手，重新出發。他們不戀舊、不眷戀，將每段戀情都視為生命中一段美好的旅行。射手的「喜新厭舊」，並非冷酷無情，而是源於他們對成長與世界探索的執著，不願為任何一段關係停下腳步。

第一名：白羊座：

白羊座個性熱情、行動力十足，面對感情總是勇往直前。一旦對對方動心，他們會全力以赴，愛得炙熱而真誠；然而這份熱情來得快，去得也快。當戀情失去新鮮感，或感受到不再合拍，白羊不會糾纏過往，而是果斷轉身，投入下一段追求。他們對過去的感情如同翻閱一本已讀完的書，不論曾多精彩，也不願回頭重看。白羊的「喜新厭舊」，其實是一種對未知世界的熱情與對生活不斷前進的渴望。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

射手座 星座 牡羊座 雙子座

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