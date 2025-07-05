唐綺陽／2025下半年12星座整體運勢 愛情、事業、財運一次看

2025年已經來到下半場，這段時間將會是關鍵的轉折期，你準備好迎接新的挑戰與機會了嗎？知名星座專家唐綺陽最新公開「2025下半年12星座整體運勢」，針對愛情、事業、財運與個人成長等面向進行深入分析，幫助你提早掌握命運脈動。無論你是正面臨人生選擇，或想知道自己接下來的運勢走向，這篇解析都不容錯過！

牡羊座

2025下半年，牡羊面臨職場與人際關係的變化。木星天王影響，牡羊受過去經驗影響，思考未來事業方向與家庭關係。七到十月，周遭環境和思維模式變化，諸事發展顛覆預期，重新評估人際關係，交友圈有機會重新換血、洗牌。七、八月水星逆行，公開表現機會多，成為注目焦點，恐對自我表現不滿，而欲調整形象。九至十一月，回顧上半年不快經歷，有望處理未解之事。十一、十二月有財務變動，建議保守用度來應對。感情方面，七、八月適合面對過去或前任問題，單身者眼光可能隨環境有所改變，對意想不到的對象產生興趣。

金牛座

2025下半年，延續上半年節奏，經歷震撼後將帶來意料之外的改變。七至十月，受木星影響，人脈擴展、利於交流和出行，有開眼界機會，朋友和兄弟姊妹是貴人。天王星影響金錢觀與開支習慣，需調整理財方式，健康與身體狀況也有所變化，可嘗試新方法改善。七至八月，水星逆行，家庭問題與內心矛盾浮現，需面對解決。九至十一月，土星海王星逆行，影響人際關係，關係進行改變與篩選。八至九月，大三角星象助力事業發展，有升職和建立名聲的機會。十一至十二月，天王星逆回，強化自我定位，明確角色和未來方向。感情方面，交友廣闊、結交優質朋友，七至八月因火星加持，感情積極活躍、更勇敢表現。

雙子座

2025年下半年，是雙子經歷變動與成長的重要時期。七月到十月，受到木星、天王星的影響，強化財務狀況和自我形象調整。想要穩固圈內關係，需要調整想法。七、八月，水星逆行，考驗溝通能力，小心輿論壓力，外出行程遇到挑戰，有跨界、跨領域合作機會。九到十一月，土海逆行，承擔責任並按照規矩行事，地位與名聲獲得肯定。八、九月，提高能見度並重塑個人形象。十一、十二月，審視合作關係及調整身體健康，為2026年鋪新軌道。感情方面，八、九月魅力爆棚，可能出現意想不到的戀情，十一月，有伴侶者要重新審視彼此關係。

巨蟹座

2025下半年，是巨蟹轉折與考驗的重要時期。受到上半年業力爆發的影響，七至十月，天王星進十二宮，引發內心和財務動盪，避免錯誤自我定位帶來損失，多關照心理健康。九至十一月，土海逆行，重新檢視信念與理想，是展現自我與重塑形象的好時機。十一至十二月，天王星、水星逆行，審視社交圈與自身價值，反思自身定位與重要性。受木星加持，勇敢追求自我和積極展現，面對壓力需獨立自強，勇於承擔責任才能真正成長。感情方面，九至十月，感情上需放下偏見和執著，擴展人際關係，有機會迎接新感情。

獅子座

2025年下半年，將迎來自我探索與成長轉型的重要階段。木星進十二宮，探索內在自我反思，適合低調調整自我並累積實力，暗中準備來提升2026年爆發力。七到十月，天王星影響社交圈與地位，將有許多跨界的機會。七、八月星象震盪大，過往言行可能被檢視，人際與合作關係需謹慎應對，將面臨突破或考驗。九、十月，財務與合作關係需重新調整。七、八月後，人際關係進入洗牌階段，適合以學習心態面對新朋友與新環境。十一、十二月，回歸自我與家庭，感情運勢逐漸提升，有機會展開新戀情或深化現有感情。

處女座

2025年下半年，處女面臨轉變與挑戰。木星進人際宮位，擴大人際圈中的影響力，亦伴隨批評與是非。天王星進本命宮，帶來七年轉型期，意外發現自身潛力與影響力。七、八月，水星與土海逆行，昔日祕密或合作問題浮現，需妥善處理避免影響工作與身心健康。八、九月工作繁忙，身體有急性狀況的風險，要留意健康。九至十一月，重新審視合作與親密關係，確定自身定位。十一、十二月，伴隨天王星與水星逆行，走出內在糾結，表現更勇敢，接受真實的自己。感情方面，受木星影響，迎接各方人際機會，主動展現自我，會遇見意想不到的對象。

天秤座

2025下半年，對天秤而言是充滿變動與機遇的重要階段，上半年的人際壓力促使成長，改變天秤對關係的認知與期望。木星在十宮，帶來社會角色的轉變及名氣提升，亦須承擔更多責任。天王星進九宮，鼓勵展現創新思維，有助海外或跨界發展。七至八月，水逆、土海逆行，帶來人際社交的挑戰，需謹慎處理避免衝突。九至十一月，土海逆行，健康及工作壓力增大，需沉心處理。八至九月，天秤座受到矚目，適合更新自我形象。十一至十二月，重視財務和實際成果，有貴人相助可憑實力證明自己。七至十月受冥王星影響，感情有機會遇到具藝術氣質或有影響力的對象。

天蠍座

2025下半年，木星進九宮，促使天蠍更勇敢跨界嘗試新方向，伴隨好運及帶來成長。天王星的影響，顛覆傳統賺錢方式，開拓財務的新可能，並改變個人形象。七、八月，水土逆行，工作與人際關係將面臨挑戰，進而調整轉變、提升自我。九月到十一月，火星在天蠍座，有助展現實力，成為眾人焦點。八、九月，大三角帶來挑戰，可能遇到批評或小人，正面接受能化解阻礙。十一月到十二月，天王星逆行，合作關係面臨變動，帶來意想不到的機遇。感情方面，九月到十一月，提升自信心，有機會遇到意外且曖昧的桃花。

射手座

2025下半年，射手經歷重要星象轉變，木星進八宮帶來投資、金錢及評價上的顯著變化，讓之前的努力成果顯現。天王星進夫妻宮，促使親密關係有創新改變，有結盟或解約的可能。七至八月，水、土逆行火象宮位，活躍度與關注度高，是展現自我的關鍵時期。八至九月的人際大三角，合作與社交機會增加，但亦伴隨挑戰與矛盾。十一至十二月，火星進射手，行動力強但易急躁，需注意過度忙碌和情緒管理。水星逆行十二宮，需防範暗中的阻礙和反對聲浪。感情方面，已有伴侶者關係面臨調整，可能疏離或轉變為異地；單身者門檻較高，需積極表達誠意以吸引合適對象，有藝術家或年長型桃花。

魔羯座

2025下半年，是魔羯重要的變革期，影響事業及生活上的重大決定與調整。木星進七宮，受到他人的挑戰與壓力，促使重新認識自我，並調整合作關係。天王星進六宮，引起職場和健康的突發變化，需適應新工作模式和生活習慣。七、八月，情緒起伏強烈，避免和家人產生問題，要調整溝通方式；八、九月，土象星座形成大三角，事業和財運迎來機會，但需注意身體健康。十一、十二月，天王星逆行，強調自我修正與覺醒，將個人魅力轉化為事業優勢。感情方面，渴望穩定伴侶關係者，需先提升自我，已有伴侶者關係可能升溫。

水瓶座

2025下半年，運勢呈現出明顯的轉變及成長機會。木星進六宮，受長官支持及工作上有表現空間，同時要注意工作壓力和健康狀況。天王星移動至五宮，強化自我展現並帶來人際關係的調整，七、八月因水星逆行，可能產生言語上的衝突或誤會，促使調整自我態度。九至十一月土星回到二宮，需解決財務問題，並改變賺錢、投資策略。年底守護星逆行回到四宮，處理家庭與內心問題，為自己建立自信及安全感。感情方面，八、九月運勢活躍有發展機會，取決於自我意願與行動。

雙魚座

2025年下半年，雙魚將面臨事業、感情和人際關係的變動與挑戰。上半年多有迷惘與不安，在事業和感情上感到困惑與挫折。七至十月，木星與天王星能量強烈，提供事業發展舞臺，同時引發家庭和內心的劇烈變化。七至八月，水星逆行影響工作與健康，需加強溝通及留意身體健康。八至九月，水象大三角帶來內心風暴，逼迫正視曾逃避的問題。九至十一月，守護星逆行，促使自我反思並重新定位人生方向。十一至十二月，人際關係產生劇變，可能面臨選擇。感情方面，桃花運佳，有機會遇到優質對象，但需保持自信與真實自我，金錢、價值觀與身體的匹配，將成為關鍵因素。

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