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不愛發文只愛潛水？「5大星座」低調到讓人以為他們沒在用社群

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人只喜歡看別人動態不喜歡發文。情境示意圖。圖/ingimage
有些人只喜歡看別人動態不喜歡發文。情境示意圖。圖/ingimage

社群平台充斥貼文、限時動態的現代生活中，總有那麼幾個人，彷彿消失在朋友圈，幾乎不曾發聲。根據「搜狐網」整理出「最不愛更新社群動態的5大星座」，發現天蠍、金牛、處女、巨蟹與魔羯最具「潛水代表」特色，低調成了他們的生活哲學。

天蠍座

天蠍座的人一向給人深沉、難以捉摸的印象。他們習慣把內心世界鎖進心房，只願意與極少數信任的人分享真實情感。面對社群平台這樣公開的場域，他們更擔心過度曝光會失去對自己生活的掌控權。對天蠍而言，與其發文給所有人看，不如和幾位知心好友私下深聊來得更自在。

金牛座

金牛座以腳踏實地著稱，對他們來說，生活是用來好好過的，不是用來分享的。他們認為把生活拍照、寫文案、選濾鏡實在太麻煩，不如省下時間去好好吃飯、追劇或放空。他們更重視真實體驗，不喜歡將生活片段攤在網路上接受外界評價。

處女座

處女座在意細節，對社群貼文自然也有高標準。他們可能會為了一張照片的角度修改數次，或反覆琢磨文字內容，務求無瑕。也因此，當一則貼文變得像一項繁複的任務時，他們往往乾脆選擇不發。對處女座來說，寧缺勿濫，社群也要呈現最完美的一面。

巨蟹座

巨蟹座雖然巨蟹座情感豐富，但他們的心思非常細膩，對外界的評論也特別在意。他們擔心一則無心的貼文被曲解，甚至引發不必要的討論或誤會。久而久之，他們選擇將心事留給真正懂自己的人，不再輕易在社群上公開生活點滴。

魔羯座

魔羯座給人一種不太「社群化」的感覺。他們務實又重效率，覺得與其花時間想文案、選照片，不如把時間拿去做更重要的事。對他們來說，生活不需要別人按讚認證，默默耕耘、穩穩前進才是他們的風格。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 社群

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