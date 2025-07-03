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7月5日大地震預言倒數！日本靈媒喊「9月才要怕」白沙屯媽祖籤詩印證了

聯合新聞網／ 綜合報導
沖繩靈媒指出要特別注意9月份，意外和苗栗白沙屯媽祖的籤詩不謀而合。中通社
沖繩靈媒指出要特別注意9月份，意外和苗栗白沙屯媽祖的籤詩不謀而合。中通社

曾精準預言311強震的日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》夢見日本將在7月5日發生大地震，隨著日期逼近，鹿兒島外海吐噶喇群島更在過去兩周內已發生逾900起地震，讓不少人擔憂是否真的會發生？然而一名沖繩靈媒卻指預言不會成真，要注意的時間點反而在9月，而這項說法與苗栗拱天宮白沙屯媽祖的籤詩不謀而合。

日本YouTube頻道「KOYAKKY's STUDIO（コヤッキースタジオ）」訪問沖繩靈媒片山鶴子對於7月5日末日預言的看法，她提到，不會發生毀滅性的災難，7月至8月雖然地球的能量會微下滑，但真正該關注的反而是9月，屆時太陽活動會產生強烈波動，包括通訊、衛星都會受到干擾，而地球這時的能量則會陡降。

片山鶴子也說，9月的時候，因為整體能量會更不穩定，身心有狀況的族群要密切注意自己情緒，而有敏感體質的也可能會出現頭痛、頭暈、身體倦怠及迷失方向感等情況。她呼籲大眾這段期間要保持正向思維，以防加劇災難的發生。

事實上，專門探討神秘、玄奇與不可思議主題的台灣YouTube頻道「蔡小編與凌製作」，先前也特別前往苗栗拱天宮向白沙屯媽祖擲筊請示，對於7月5日預言的看法，結果媽祖一次就連續給三個聖杯，該支籤詩寫著，「四月十月風浪平，告君際遇在庚辛，凡事須循天理去，自然家室得康寧」。

「蔡小編與凌製作」解釋，7月5日換算成農曆為6月11日，與4、5月仍屬夏季，媽祖指示會「風浪平」，代表沒有特別災難。然而下一句「告君際遇在庚辛」，則示警秋季恐出現特殊變化，這與片山鶴子所提到的「地球在9月會有重大能量變動」不謀而合，再度引起各界議論。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

地震 白沙屯媽祖 龍樹諒

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