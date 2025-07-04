快訊

災難就在明天？解讀日本滅世預言的時代背景

熱帶低壓生成！ 最快今成颱丹娜絲不排除登陸 最新歐美路徑曝

比蘋果「接續互通」強！安卓版「Handoff」推跨裝置APP接續與通知同步功能

根本騙婚？「三星座男」婚前婚後兩個人...金牛變小氣、他開始偷吃

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個婚前婚後差異很大的星座。圖/AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個婚前婚後差異很大的星座。圖/AI生成

結婚後因生活型態改變，個性可能也因此產生變化。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個婚前婚後差異很大的星座，快來看看妳的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、火星星座。

TOP3 金牛座／婚前大方 婚後小氣

金牛座男婚前在理財上很大方，把女友當家人看待，會請客吃飯，表現出一副大方的樣子，但婚後就會顯得斤斤計較，會計較妻子包包買多少錢、零用錢可能給少一點，或是仔細審視家庭開支，要求她減少治裝費，婚前婚後差異非常大。

TOP2 摩羯座／婚前浪漫 婚後懶慢

婚前摩羯座男人會非常浪漫，表現出他很有才華、很愛女友、很主動的樣子，會帶女友去看電影、看畫展，很有文藝氣質，但婚後對於「家事」就非常懶散了，會不斷找藉口不做家事，婚前會準時來接人，婚後懶得去，會要太太自己搭計程車回家，非常懶惰。

TOP1 雙子座／婚前乖貓 婚後野貓

雙子座會認為「哪有野貓不偷腥」，既然已經是囊中之物了，自然不會把女生掛在心頭。婚前雙子男會表現出非常乖、非常溫順的模樣，什麼事都聽妳的，但婚後就會找各式各樣的藉口出去亂搞，是12星座中婚前婚後差異最大的星座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

7月愛情運勢TOP3星座：戀情升溫、甜到冒泡 誰最有機會？

四星座天生拚命三郎！獅子野心強 這類人心裡燃著一股「狠勁」

洞悉人性！3星座騙術特別高明…射手耍別人玩、川普雙子又上榜了

人間清醒！3星座能一眼看穿騙術...摩羯超務實、他觀察「微表情」

相關新聞

根本騙婚？「三星座男」婚前婚後兩個人...金牛變小氣、他開始偷吃

結婚後因生活型態改變，個性可能也因此產生變化。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個婚前婚後差異很大的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、火星星座。

每日星座運勢／獅子勿一人埋頭苦幹 合作效果更好

2025-07-04牡羊座短評：切忌濫交朋友。【整體運】朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失

7月5日大地震預言倒數！日本靈媒喊「9月才要怕」白沙屯媽祖籤詩印證了

曾精準預言311強震的日本漫畫家龍樹諒，在《我所看見的未來》夢見日本將在7月5日發生大地震，隨著日期逼近，鹿兒島外海吐噶喇群島…

低調樂觀！4星座朋友超多生活順利...巨蟹溫柔體貼、他灑脫開朗

人際交往中，樂觀積極的特質往往能得到他人賞識。搜狐網分享4個低調樂觀，朋友非常多的星座，快來看看他們是如何在人群中脫穎而出，成為夜空中最閃耀的星辰。

現實派代表！3大生肖女超重視「經濟條件」 不要愛情只要金錢

在感情世界中，有些女性更重視實際生活條件，將經濟穩定視為婚姻的基石。根據「搜狐網」指出，屬蛇、屬虎與屬雞的女性常被認為在感情中偏向「現實與物質導向」，她們對生活品質有著清晰要求，也因此在感情選擇上更為謹慎與理性。

12生肖7月最新運勢出爐 本月誰好運連連、誰需多留意？

時間飛快，轉眼間已經進入7月份，也是2025下半年開始，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。