根本騙婚？「三星座男」婚前婚後兩個人...金牛變小氣、他開始偷吃

結婚後因生活型態改變，個性可能也因此產生變化。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個婚前婚後差異很大的星座，快來看看妳的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、火星星座。

TOP3 金牛座／婚前大方 婚後小氣

金牛座男婚前在理財上很大方，把女友當家人看待，會請客吃飯，表現出一副大方的樣子，但婚後就會顯得斤斤計較，會計較妻子包包買多少錢、零用錢可能給少一點，或是仔細審視家庭開支，要求她減少治裝費，婚前婚後差異非常大。

TOP2 摩羯座／婚前浪漫 婚後懶慢

婚前摩羯座男人會非常浪漫，表現出他很有才華、很愛女友、很主動的樣子，會帶女友去看電影、看畫展，很有文藝氣質，但婚後對於「家事」就非常懶散了，會不斷找藉口不做家事，婚前會準時來接人，婚後懶得去，會要太太自己搭計程車回家，非常懶惰。

TOP1 雙子座／婚前乖貓 婚後野貓

雙子座會認為「哪有野貓不偷腥」，既然已經是囊中之物了，自然不會把女生掛在心頭。婚前雙子男會表現出非常乖、非常溫順的模樣，什麼事都聽妳的，但婚後就會找各式各樣的藉口出去亂搞，是12星座中婚前婚後差異最大的星座。

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