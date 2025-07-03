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現實派代表！3大生肖女超重視「經濟條件」 不要愛情只要金錢

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座女生偏重經濟條件，反而愛情排後頭。 圖／AI生成
有些星座女生偏重經濟條件，反而愛情排後頭。 圖／AI生成

在感情世界中，有些女性更重視實際生活條件，將經濟穩定視為婚姻的基石。根據「搜狐網」指出屬蛇、屬虎與屬雞的女性常被認為在感情中偏向「現實與物質導向」，她們對生活品質有著清晰要求，也因此在感情選擇上更為謹慎與理性。

■ 屬蛇女：理性看待愛情，重視物質基礎

屬蛇的女性天生理性且具有前瞻思維，對她們來說，愛情固然浪漫，但若無穩定的經濟作為支撐，終究難以長久。在選擇伴侶時，她們往往會優先考慮對方是否具備提供良好生活條件的能力。這類女性並非拜金，而是提早看清生活的本質，認為麵包與愛情應該並重，缺一不可。

■ 屬虎女：自主高標，重視生活品質

屬虎女通常個性獨立，充滿自信，對生活品質要求極高。她們追求高端品味，無論是穿著、保養還是日常消費，皆不願將就。在感情中，她們不願與經濟能力有限的對象長期交往，若對方無法提供她們期待的生活水準，便可能果斷結束關係。對屬虎女而言，經濟能力是能否共度未來的重要門檻。

■ 屬雞女：精打細算，現實為先

屬雞的女性思維縝密、善於理財，是經營家庭的能手。她們在挑選伴侶時，會將房產、存款等實際條件列為評估重點，並認為這些因素是婚後安穩生活的保證。在戀愛過程中，她們也傾向以實際行動來衡量對方的誠意，若對方經濟條件不穩，關係發展往往會受到影響。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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