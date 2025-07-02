史詩級災難7月登場？占星師曝凶險星象來襲警告：減少出國

隨著日本漫畫家竜樹諒所預言的災難日臨近，台灣吠陀占星專家李靜唯提醒，7月同時出現土星、海王星和水星逆行，加上罕見的「土海合相」與「火星計都合相」，可能帶來海底地震、海嘯等災變。近期日本地震頻繁，或許正是徵兆，因此她呼籲民眾盡量避免出國，保持內心平靜以面對變局。

李靜唯在臉書發文提到，雖然以伊戰爭在美國介入下意外平息，但6月30日伊朗領袖又下令追殺川普，使得局勢再度緊張。她強調，眾所矚目的7月登場，如果6月的發展已經令人震驚，那麼接下來的7月恐將是天災人禍接連爆發的「史詩級」月份。而全球多位預言家都不約而同指向7月，吠陀占星也揭示了其中的危機與警訊。

李靜唯指出，7月將出現土星、海王星和水星同時逆行，再加上少見的「土海合相」、「火星計都合相」，以及卡拉薩爾帕瑜伽帶來的最後一波業力清算。近期日本鹿兒島一週內就發生超過500次地震，沉寂多年的新燃岳火山也在6月22日再度噴發，短短6天內地震次數高達2192次，似乎都印證了竜樹諒漫畫《我所看見的未來》中所預言的7月5日大地震並非毫無根據。

李靜唯運用吠陀占星分析，7月5日海王星將在雙魚座開始逆行，並與土星長時間維持緊密合相，接著7月13日土星也開始逆行。她形容，行星逆行前後就像燜燒中的茶壺，隨時可能爆發危機。而當「海逆+土逆」又同時落在象徵大海的雙魚座時，就特別容易引發與深海相關的災難。再加上整個7月火星與土星形成兇險相位，無論是海底火山爆發或地震引發的海嘯，不論是南海海槽還是琉球海溝，都可能發生劇烈地震的風險。她也提醒，雖然很多人關注7月5日，但真正出事的日子不一定就是這一天。

李靜唯進一步稱7月20日將出現「火星計都」在獅子座的精確合相，這是吠陀占星裡極具毀滅性的相位之一。火星象徵暴力與戰爭，計都則與因果、業力密切相關，而獅子座代表領導者與權威。這種組合可能象徵王權或領導人的權力動搖甚至崩潰。她還提到歷史上也曾出現類似相位，例如2001年9月11日震驚全球的美國恐怖攻擊事件，就是一個例證。

李靜唯還提到，自2025年5月30日以來持續影響全球局勢的卡拉薩爾帕瑜伽，將在7月14日至20日期間再度強勢現身，並於7月20日火星與計都精確合相時被重新點燃。當9大行星同時落在羅喉與計都軸線的同一側時，象徵「命運之蛇」的卡拉薩爾帕瑜伽就會帶來人類層面的劇烈動盪與史詩級的業力清算。

李靜唯也提醒，7月18日水星將開始逆行，雖然水逆大家都不陌生，但在氣候極端化的背景下，水患問題只會年年加劇。尤其這次水逆發生在同屬水元素的巨蟹座，更需要特別注意與水相關的災害，例如颱風、豪雨、淹水、土石流及交通癱瘓等狀況。她也建議，港口、地下道、供水系統以及老舊建築等設施最好提前做好防水、防漏與結構加固的準備。

李靜唯接著指出，7月17日太陽將進入巨蟹座，並與逆行中的水星形成合相，這會讓政治人物或公眾人物的發言特別容易引起強烈輿論風暴。再加上7月26日台灣將舉行前所未有的大規模罷免投票，政治對立情緒恐怕會在炎熱夏季被推向高點。至於罷免結果，她認為就像塔羅牌中的「愚人」：國會的結構或許只會出現有限度的改變，繞了一圈，最後可能仍回到一種進退失據、原地打轉的局面。

李靜唯也提到，7月裡唯一相對正面的星象是金星進入最旺的金牛座，這可能帶動新台幣快速升值，吸引大量外資流入台灣。但她同時提醒，金星也受到火星與土星的干擾，意味著財富來得又快又猛，投資時必須反應迅速、果斷出手，並懂得在必要時及時止損，不要被短暫的榮景迷惑，而忽視潛在風險。

李靜唯透露，7月29日火星將從獅子座移入處女座，但隨即與逆行中的土星和海王星形成對沖，這樣的星象恐怕會讓醫療、民生、交通或疫情等問題再度浮上檯面，甚至可能引發船難、空難或恐怖攻擊等突發事件，需要特別留意。

李靜唯在文末強調，7月將是相當艱難的一個月份，建議大家盡量避免出國旅行，把注意力回歸到自身身心的調養，回到最純粹的初心，減少內心的紛擾與消耗。因為只有當你內心真正平靜時，整個世界才有可能隨之安定下來。

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