快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

四星座天生拚命三郎！獅子野心強 這類人心裡燃著一股「狠勁」

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》點名四個努力不停、賺錢不斷的星座代表。示意圖／ingimage
《搜狐網》點名四個努力不停、賺錢不斷的星座代表。示意圖／ingimage

有些人不甘平凡、拚勁十足，靠著進取心與毅力，一步步在事業上闖出成績、累積財富，《搜狐網點名四個努力不停、賺錢不斷的星座代表，包括白羊、獅子、摩羯、天蠍的朋友，靠實力撐起富足人生。

白羊座

白羊座行事果斷、敢衝敢拚，對目標充滿熱情與執行力，面對挑戰從不退縮，總是率先挺身而出，他們善於開創新局，不論創業還是打工，憑著不服輸的幹勁總能闖出成績，也讓財務穩定成長。

獅子座

獅子座天生有王者氣場，擁有不容忽視的領導能力與野心，他們在意成就，也願意為此投入超過常人的努力，自信又果斷的他們總能帶領團隊攻堅成功，讓財富隨之而來，生活也越過越有品質。

摩羯座

摩羯座是職場中最可靠的一群，腳踏實地、責任心強，對他們而言，成功來自持續累積與不斷精進，他們擅長規劃，懂得時間與資源的最佳配置，長期下來自然能創造穩定收入，財富水漲船高。

天蠍座

天蠍座的人外冷內熱，心裡燃著一股「狠勁」，一旦鎖定目標，就不怕孤獨、不懼挫折，能長期潛伏、默默耕耘，他們也善於從複雜局勢中抓住關鍵破口，在事業與投資中屢屢挖掘商機，穩穩累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 搜狐網 摩羯座 星座 獅子座 職場

延伸閱讀

常夜夜驚醒、滿身冷汗？醫揭惡夢來源5招改善 曝「改寫劇本」療法

性愛影片拍下殺人過程！色情男星斬首男同志伴侶 犯案後歡呼跳舞

日本惡石島10天震逾800次！居民焦慮睡不好 醫療體系拉警報

買5公斤櫻桃孝親！她洗一盤自己吃被婆婆罵自私 氣炸做1事回擊

相關新聞

人間清醒！3星座能一眼看穿騙術...摩羯超務實、他觀察「微表情」

你是否有看穿他人騙術的能力呢？星座專家艾菲爾老師老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易看穿騙術的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、水星星座。

四星座天生拚命三郎！獅子野心強 這類人心裡燃著一股「狠勁」

有些人不甘平凡、拚勁十足，靠著進取心與毅力，一步步在事業上闖出成績、累積財富，《搜狐網》點名四個努力不停、賺錢不斷的星座代表，包括白羊、獅子、摩羯、天蠍的朋友，靠實力撐起富足人生。

祖上積德才能遇見！「4生肖女」是天選好老婆 娶到超有福氣

在傳統婚姻觀念中，性格溫和、善解人意的女性被認為是穩定家庭的重要角色。根據「搜狐網」指出，部分生肖女性天生性格穩重、情緒管理佳，不僅與配偶相處融洽，也擅長處理家庭關係，深受長輩與另一半信任。以下是四個較常被點名「適合婚姻生活」的生肖女性類型：

7月愛情運勢TOP3星座：戀情升溫、甜到冒泡 誰最有機會？

炎炎七月，有些星座的戀愛運勢簡直是打開戀愛副本的節奏！單身者桃花滿開，有伴者甜度破表，快來看看哪3個星座穩坐愛情運排行榜，一起享受這個戀愛季節的美好吧！

翻牌見轉機！7月你將打開哪一道人生新門？

七月盛夏，陽光灑落的不只是熱情，還有命運中的轉機。你是否感覺某些事情悄悄醞釀、情勢正在改變？也許是一段關係的起點、一份新工作的出現，或一場情緒的釋放。在這個轉化能量強烈的月份，科技紫微網透過塔羅占卜，陪你翻開專屬命運牌卡，探索你即將開啟的那一道新門！

一切靠自己！3星座獨立到讓人心疼...天蠍不喊苦、他拒絕求救「我可以的」

獨立雖然是一件好事，但只依靠難免會讓人心疼。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個獨立到讓人心疼的星座，快來看看你有沒有此類特質吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。