人間清醒！3星座能一眼看穿騙術...摩羯超務實、他觀察「微表情」

你是否有看穿他人騙術的能力呢？星座專家艾菲爾老師老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易看穿騙術的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、水星星座。

TOP3 摩羯座／精明務實 不貪小便宜

摩羯座性格很謹慎，也比較理性，精明又務實，到晚上還在加班，並不會參加無來由的聚會，寧願把時間花在能夠賺錢的事情上，摩羯座都是靠自己實力一點一滴累積財富，並且不會貪小便宜，因此不容易被欺騙。

TOP2 處女座／警覺性高 不輕易相信

處女座警覺性非常高，不會輕易相信別人的話，常會揣測別人行為意圖和背後的動機，利用警覺性來築起高牆，他們會質疑他人的說法，且一定要經過長時間觀察才會相信別人，所以不會輕易被哄騙上當。

TOP1 天蠍座／洞察人心 觀察微表情

天蠍座是懷疑主義者，當他們和別人溝通時會觀察微表情，來判斷對方是善意還是有意欺騙。如果對方說話動作不自然，或是有點冒汗，天蠍座就會有所防備，因為善於觀察人性，讓他難以被欺騙。

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