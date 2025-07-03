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洞悉人性！3星座騙術特別高明…射手耍別人玩、川普雙子又上榜了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

詐騙猖獗的現代，每個人都應該提高警覺，預防被騙。星座專家艾菲爾老師老師在節目《命運好好玩》中分享3個騙術特別高明的星座，請參考太陽、上升、水星星座。

TOP3 射手座／頭腦聰明 善於偽裝

射手座頭腦非常聰明，台灣知名詐欺犯「騙扁小子」黃琪就是其中之一，射手既聰明又敢行動，並且不覺得自己在欺騙，會覺得這是一場「遊戲」，是一場試煉，並樂在其中，善於偽裝且自身道德感較薄弱。

TOP2 雙魚座／賣弄玄虛 以假亂真

潛逃美國多年，最後客死異鄉的力霸董事長王又曾就是雙魚座一，雙魚座有時說話不太明確，會說得天花亂墜，讓大家信以為真，成為高明騙術的典型代表，雙魚座要記得說出來的話自己能做到，否則會被他人誤會你在惡意欺騙。

TOP1 雙子座／口才一流 變化多端

雙子座的口才非常好，會讓他人以為事情到此為止，沒想到又出現變化，本來要做的事又可以延後，又可以改變，所有事情其實都在他掌控之中，沒人能預測他在想什麼，美國總統川普就是典型的雙子座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

川普 星座運勢 詐騙

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