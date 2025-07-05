不一定要戀愛！3星座單身更快樂...射手愛自由、他想認識更多朋友

人生不只結婚生子，有的單身反而更自在。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個單身更快樂的星座，來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 雙子座／不用綁定 朋友更多

雙子座本來就很喜歡交朋友，對人充滿興趣，單身反而能夠結識到更多親近的朋友，有另一半雖然能夠交心、聊天，但單身反而更加快樂。

TOP2 射手座／說走就走 逍遙自在

射手座天性喜歡自由，不喜歡被他人框住的感覺，如果有伴侶可以共闖世界很棒，但單身可以「說走就走」，能夠學習到更多不同知識，嘗試更多興趣嗜好，反而更加自在。

TOP1 水瓶座／想要共鳴 寧缺勿濫

水瓶座自己一人更加自在，一定要另一半跟他有共鳴，從生活作息、內心世界和精神世界都要有共鳴，如果遇不到這種人，那寧可單身更加快樂，想出去玩就出去玩，有伴很幸福，但單身也可以很快樂。

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