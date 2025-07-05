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不一定要戀愛！3星座單身更快樂...射手愛自由、他想認識更多朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為一個人旅行。圖／AI生成
圖為一個人旅行。圖／AI生成

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TOP3 雙子座／不用綁定 朋友更多

雙子座本來就很喜歡交朋友，對人充滿興趣，單身反而能夠結識到更多親近的朋友，有另一半雖然能夠交心、聊天，但單身反而更加快樂。

TOP2 射手座／說走就走 逍遙自在

射手座天性喜歡自由，不喜歡被他人框住的感覺，如果有伴侶可以共闖世界很棒，但單身可以「說走就走」，能夠學習到更多不同知識，嘗試更多興趣嗜好，反而更加自在。

TOP1 水瓶座／想要共鳴 寧缺勿濫

水瓶座自己一人更加自在，一定要另一半跟他有共鳴，從生活作息、內心世界和精神世界都要有共鳴，如果遇不到這種人，那寧可單身更加快樂，想出去玩就出去玩，有伴很幸福，但單身也可以很快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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