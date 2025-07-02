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一切靠自己！3星座獨立到讓人心疼...天蠍不喊苦、他拒絕求救「我可以的」

聯合新聞網／ 綜合報導
Amanda老師在節目中分享3個獨立到讓人心疼的星座。（圖／AI生成）
Amanda老師在節目中分享3個獨立到讓人心疼的星座。（圖／AI生成）

獨立雖然是一件好事，但只依靠自己難免會讓人心疼。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個獨立到讓人心疼的星座，快來看看你有沒有此類特質吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 天蠍座／獨立自主 絕不喊苦

天蠍座習慣處理自身範圍之內的事，例如生病時許多人會需要別人的協助，或需要他人的關懷，但天蠍座會自己安排一切再說，會想要自己處理好，什麼事都自己做，過於獨立的性格會讓人感到心疼。

TOP2 摩羯座／不想示弱 我可以的

摩羯座總覺得「人生誰不辛苦」，會想要靠著自己的能力多撐一下，不想要跟別人求救或是對人低頭，他們更會想要挑戰自己的能力到哪裡，例如許多摩羯座會選擇半工半讀，強迫自己靠自己撐過去。

TOP1 水瓶座／內心孤寂 沒人懂我

水瓶座分兩種，一種知道自己辛苦也在硬撐，另一種根本不覺得自己的狀況可以求援，會覺得世界沒人懂他，吃苦當吃補，一切都是命運，自己想辦法解決困難。其實建議可以跟命運低頭一下，找個幫手，接受身邊人的善意也是好事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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