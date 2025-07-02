7月愛情運勢TOP3星座：戀情升溫、甜到冒泡 誰最有機會？

炎炎七月，有些星座的戀愛運勢簡直是打開戀愛副本的節奏！單身者桃花滿開，有伴者甜度破表，快來看看哪3個星座穩坐愛情運排行榜，一起享受這個戀愛季節的美好吧！

TOP 3：摩羯座

單身的摩羯座

單身的摩羯，本月戀愛運上升，尤其透過親友介紹的相親特別有戲。不如多參加親朋好友聚會，多與人互動，還可以花點心思在穿搭上，自然散發你的穩重魅力。對方很可能因為你的談吐與氣質而動心，愛情來得比想像中更順利。

有伴侶的摩羯座

有伴侶的摩羯，這個月即使工作再忙，還是會想辦法抽空和另一半小約會。這種「忙中偷閒」的甜蜜時光特別能升溫感情。已婚者也有浪漫回春的傾向，週末安排一起出門逛街、看場電影，讓平凡日常充滿戀愛感。

TOP 2：水瓶座

單身的水瓶座

水瓶座七月的愛情關鍵字就是「走出門才有愛」。宅在家裡可是會錯過好桃花的！建議換個造型，背個不一樣的包，帶點新氣象出門。下半月起被追求的機會變多，就算對方不是你以往喜歡的類型，也值得多認識看看，也許就談成一段穩定深情的戀情。

有伴侶的水瓶座

戀愛中的水瓶，有很高的機率與另一半談到未來計畫，無論是旅行、搬家、甚至婚事，都是很適合討論的時機，容易取得共識。已婚者也因為家庭氣氛和樂，再加上財運不錯，有可能安排一場久違的度假行程，戀愛感回歸指日可待。

TOP 1：射手座

單身的射手座

七月是射手座的戀愛主場，人氣旺到不行！單身者魅力值飆升，特別是在氣氛浪漫的場合中，如咖啡廳、音樂會、派對等，很容易遇到來電的對象。男射手會有被主動追求的機會，女生則因自信與魅力吸引不少目光，是享受戀愛氛圍的大好時機。

有伴侶的射手座

有伴侶的射手，戀情進入高甜模式，彼此互動熱絡，也適合聊聊心事、探討彼此內心深層感受。戀愛初期者會覺得每次見面都像在拍偶像劇，但也要小心別太情緒化，過度投入可能會讓關係變得失控，記得愛要適度、別讓熱情燒過頭。

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