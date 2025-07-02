劫煞星害「錢包破洞」！四生肖下半年當心瞎買、被人騙、意外支出變多

在紫微斗數中，「劫煞星」象徵損耗與意外的失落，特別是「無心的疏忽」，造成金錢財務上的損失。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，下半年四個生肖要特別注意荷包失血，不一定被騙錢，更可能是你「無意間」把錢花光了。

🐯 生肖虎：慾望大增 衝動消費

屬虎的人，行動力強，在劫煞星的影響下，容易因一時衝動無腦消費，或是因輕信他人，而造成財損。虎可能心有不甘，但必須要學會克制慾望。虎的下半年財務壓力會來自「自己」，花錢之前要先學會停下來想三秒，再掏錢。

🐶 生肖狗：工作支出多 壓力大

屬狗的人，2025年下半年容易被職場搞到心累又破財。狗在職場上可能需要代墊款，或是自費購買工作裝配、自費培訓，或是必須加班、工作責任變多卻沒加薪，收入與付出失衡。努力工作卻沒有對等回報，讓狗開始懷疑人生。當無法抗拒變動時，狗要多保護自己，要看清楚合約，謹慎分工，甚至考慮轉職接案的可能。

🐔 生肖雞：義氣相挺 信錯人破財

屬雞的人，2025年下半年財務衝擊都來「人」的因素，因為信錯人而破財。無論與人合夥、分潤、或是請益，可能因為友情或義氣花錢，結果卻都不如預期，不但沒有預期的回報，甚至有「被拖累、被利用」的感覺。建議雞要堅守理性態度，把錢跟情感分清楚，以免雙重失落。

🐴 生肖馬：明明有賺 卻留不住錢

屬馬的人，2025年下半年會覺得很焦慮，「收入明明還算穩定，但存款卻越來越少」。馬生活裡會出現各種突發狀況，像是突發性的支出、器材損壞、罰款或遺失東西，帳單一直來，馬只好花錢補洞。劫煞星是種警訊，提醒馬要整理金流或記帳，才不讓賺到的錢一直溜走。

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