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換情人像換衣服！三星座「分手秒切割」…今天分手、明天放下

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為分手示意圖。圖/ingimage
圖為分手示意圖。圖/ingimage

當感情路走到盡頭，難免會分手。有些情侶分手轟轟烈烈，糾纏不斷像災難，有些人卻像換衣服一樣輕鬆，轉身就能離開，馬上就能把對方當陌生人，甚至「無縫接軌」新戀情！搜狐網分享有三個星座最擅長「分手秒切割」，誰是舊愛？早拋到九霄雲外。

★白羊座：下面一位 快來吧

白羊座根本是失戀界的短跑選手，愛的時候轟轟烈烈，分手馬上就喊「下面一位」。牡羊座從不留戀過去，分手一無聊，馬上會找新挑戰。登山、拚事業、報瑜珈課，行程排滿滿，牡羊座的情傷，已經被行程滿到爆的生活擠出記憶清單，關於舊愛一切都忘光。

★射手座：此路不通 前面還有100條路

愛情對射手來說，從來就不是生命全部。分手只是旅途中的一站，拍拍屁股、揮揮手，擦乾眼角一滴淚，就繼續朝向夢想出發。射手座愛旅行，也超會安排活動，分手隔天，射手座一邊放空看風景，一邊內心小劇場上演：「單身也太快樂了吧？」

★雙子座：昨天哭今天笑 明天出去玩

雙子戀愛的速度飛快，失戀的速度也飛快。因為他們的大腦根本停不下來，隨時隨地在發現好玩的事情。剛分手的雙子座，馬上被新朋友、新APP、新計畫塞滿，當聚會中朋友都在聊雙子分手的事，替他擔心，只有他滿臉燦笑在跟新朋友交換IG。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

分手 星座 約會

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