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12星座7月運勢排行榜！三星座事業飛起來 、牡羊慎選戀愛對象

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為升職、工作順利示意圖。圖／AI生成
圖為升職、工作順利示意圖。圖／AI生成

時序來到七月，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，七月份12星座運勢排行榜！快看看好運前幾名有你嗎？

第12名

天蠍座：

工作壓力較多，情感需要溝通

第11名

魔羯座：

工作會有貴人，感情多花時間

第10名

雙魚座：

工作無力感重，情感衝突較多

第9名

雙子座：

工作應酬無礙，情感多些陪伴

第八名

金牛座：

工作切勿偷懶，情感桃花增多

第七名

射手座：

工作溝通欠佳，情感多加互動

第六名

水瓶座：

工作需要堅持，情感需要磨合

第五名

牡羊座：

工作設定目標，情感慎選對象

第四名

處女座：

工作備受討論，情感留意四周桃花

第三名

巨蟹座：

工作非常忙碌，情感要多些耐心

第二名

獅子座：

工作力求表現，情感受到關注

第一名

天秤座:

工作受到提拔，感情需安排旅行

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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