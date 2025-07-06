殺破狼週運勢／雙子很可能會脫單 天秤工作地位提升

白羊座：

整體運勢

感情運佳，水星脫離不良相位的影響，呈現停滯狀態，曾經喜歡的人會再度與你重逢，雙方會有許多共同話題，並交換聯絡方式。某些白羊座的前任情人稍來消息，有意與你見面。

旅遊運佳，天王星進入旅遊宮位，與金星齊聚，出門遊玩可受到許多賓至如歸的服務，心情會十分愉快。某些白羊座入住離家不遠的高級旅店，享受各種高級設施，感覺像出遠門度假。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量龐大，需要花很多心力執行與經營，每天都十分疲倦。滿月發生在志業宮位，某些白羊座會在此時轉換單位或離職，或是職場發生不愉快的事件。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到滿月能量影響，因為租約到期，或是其他因素，這段時間必須找到新的居所搬家。某些白羊座的親人情緒不佳，會需要請假打理家庭相關的問題。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，天王星進入金錢宮位，與金星齊聚，經濟狀況比較寬裕，會去品嚐美食，或是買些小廢物，讓自己的物質慾望獲得滿足。某些金牛座會有一筆外快收入，在生活費用上不無小補。

工作運方面，在志業宮位的冥王星脫離不良相位影響，被允許可以遠端辦公，時間可以更有彈性，覺得自由很多。某些金牛座正在創業階段，業績開始有起色，未來發展性很大。

本週須注意的部分

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，會結束在海外的工作、學業，或是生活，回到出生地。某些金牛座在旅行時，遇到不太愉快的事件，導致情緒受到影響，甚至中斷行程趕回家。

感情運方面，火星在感情宮位行進，情慾需求較高，會試圖在交友軟體上尋求慰藉，很容易陷入戀愛陷阱中。感情穩定的金牛座，則是與喜歡的人有許多肢體接觸的機會，但要當心捲入性騷擾風波中。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的金星相位良好，桃花運旺盛，許多人對你表示好感，甚至被告白，很可能會脫單。有穩定關係的雙子座，與喜歡的人相處甜蜜，被對方寵溺著。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某個分期付款的債務在此時清償，經濟壓力減輕許多。有投資習慣的雙子座，投資標的不斷上揚，可在此時出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星受到木星影響，與人金錢往來要格外小心，很容易被詐騙。某些雙子座則是不斷被親朋好友情勒，經常要請客，或是借貸出去的錢討不回來。

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，親人發生不愉快的事件，家庭氣氛不太好，居住空間要留意爐火與電器的使用，同時注意門戶安全，當心被宵小闖入，造成財損。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的水星脫離不良相位影響，購物時善用各種折扣優惠，省下許多資金。某些巨蟹座會節約一些不必要的花費，將存下的錢用在更值得的事情上。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象有些不愉快，雙方容易冷戰，甚至從此分道揚鑣。某些巨蟹座無預警被喜歡的人封鎖聯絡管道，自己都不知為什麼。

交通運方面，火星在交通宮位行進，交通工具注意維修，容易拋錨在路邊。同時當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路或是搭乘大眾運輸系統，需特別注意安全。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星受到木星影響，事業正在轉型的階段，可能晉升管理職，或是轉換到新的領域，表面看似風光，卻也有著不容失敗的壓力。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，天王星進入人際關係宮位，與金星齊聚，會加入一個團體，裡頭有許多思想獨特的人士，卻能相處和諧，也因此交到很多新朋友。某些獅子座與團體中的邊緣人有共同興趣，兩人逐漸熟絡。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個案件或是任務在此時完成，塵埃落定。某些獅子座在此時轉調新單位，或是會在此時離職，本周正把工作移交給接手的新進人員。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，會有許多預期外的支出，常常需要購買昂貴的物品，或是維修生活不可或缺的用具。某些獅子座雖然很節省，但常常覺得入不敷出，覺得物價通膨嚴重。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。水星在命宮行進，並呈現停滯狀態，小心病毒感染，引發呼吸系統發炎，一旦生病，會持續好一陣子無法痊癒。

處女座：

整體運勢

工作運方面，天王星進入志業宮位，與金星齊聚，目前的工作方式會有大幅度的轉變，會開始接案，或是遠端辦公。某些處女座嘗試經營副業，逐漸取代現在的工作。

人際關係方面，木星、太陽齊聚在人際關係宮位，會有各式各樣的邀約，或是參與某些團體，會認識新的人脈。某些處女座不論有任何需要，或是遭遇各種困難，都會有貴人出手相助。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與喜歡的人正在鬧情緒，雙方正在冷戰中。某些處女座的戀情遭到第三者介入，兩人無法繼續走下去，在此時分道揚鑣，關係戛然而止。

健康運方面，火星在命宮行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，這段時間需特別注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，脾氣也比較浮躁，常得罪他人而不自知。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，天王星進入遠行宮位，與金星齊聚，會常常有機會出國旅行或是出差，雖然在外地所停留的時間很短，不過可以住宿較為高級的旅店，享受奢華的設施與服務。

工作運方面，木星與太陽齊聚在志業宮位，在工作領域名聲、地位提升，會被升為主管職，或是跳槽到較大的組織發展，未來前途不可限量。某些天秤座嘗試創業，目前已有小小的規模。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人情緒不佳，家庭氣氛不太好。某些天秤座租約到期，或是因為工作因素，需要在短時間內搬家，此時可以找到不錯的物件，塵埃落定。

感情運方面，在感情宮位的土星與海王星受到木星影響，與戀愛對象合作創業，雙方理念有很大的差距，常常因此吵架，或是溝通不良。某些天秤座則是因為工作忙碌，常常無法陪伴情感對象，引起對方不滿。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，天王星進入財務宮位，與金星齊聚，會學習新的理財方式，增加被動收入，實現財富自由。有投資習慣的天蠍座，目前投資標的不斷上揚，可選在適當的時機獲利了結。

工作運方面，在志業宮位的水星脫離不良相位影響，擺脫了許多束縛，工作效率提升，執行任何事情邏輯清楚，終於可以準時下班了。某些天蠍座與職場的同事溝通順暢，許多問題都能迎刃而解。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，要換新車了。本週需注意與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，走路或搭乘大眾運輸系統時容易遇到不愉快的事件，需特別注意安全。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，和朋友或同事會因為一些事件鬧得不太愉快，卻還要持續合作，必須控制自己的情緒。某些天蠍座老被親朋好友使喚，成為工具人，不知每天為了誰而奔波。

射手座：

整體運勢

感情運方面，天王星進入感情宮位，與金星齊聚，被有好感的人告白，閃電與對方交往。已經有穩定關係的射手座，兩人會決定進一步的生活方式，一起同居看看。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會將積欠的債務一口氣清償，日後經濟狀況也會比較輕鬆。有投資習慣的射手座，投資標的指數上揚，會選在適當時機獲利了結，手上的現金更多。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，業務量暴增，每天十分忙碌，幾乎都要加班，某些射手座與主管相處不太愉快，經常發生爭執，職場的氣氛不是很理想。

健康運方面，木星與太陽齊聚疾厄宮位，代謝系統變差，嚴重發福，怎麼減重都無法瘦下來。同時需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸......相關的症狀時，千萬不可輕忽。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，天王星進入工作宮位，與金星齊聚，會暫時以遠端辦公或是接案的方式工作，時間比較有彈性。某些摩羯座則會挑戰機動性較高的職務，常常需要處理棘手的問題，但也因此比較有成就感。

金錢運方面，在財務宮位的水星脫離不良相位的影響，善用各項信用卡的優勢，可買到許多物超所值的東西。有投資習慣的摩羯座正重新佈局，逢低買進新標的，長線有獲利空間。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，對於情感對象某些行為有些不高興，與對方鬧彆扭，或是冷戰，這可能造成關係更為糟糕，甚至因此分道揚鑣。某些摩羯座被喜歡的人封鎖，自己也不知道為什麼。

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。天王星與金星齊聚在健康宮位，容易被病毒感染，引發喉嚨發炎，甚至造成免疫系統的慢性疾病，到公共場合最好戴著口罩為佳。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，天王星進入戀愛、娛樂宮位，與金星齊聚，突然被某個天菜煞到，每天都追蹤對方的動態，每天的生活充滿樂趣。這個人可能是你週遭的朋友，也可能是偶像明星。

工作運方面，木星在工作宮位行進，與太陽齊聚，太陽受到滿月能量影響，某個階段性的任務已經達成，可以暫時休息一陣子，或是承接新的工作項目，會比先前輕鬆很多。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，預期之外的開銷過多，入不敷出，導致必須舉債度日。有投資習慣的水瓶座，帳面的損失不斷擴大，若再不設下停損機制，將血本無歸。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘或是嘴破。許多器官莫名其妙發炎，嚴重的話，甚至需要動手術治療。這段時間需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並需注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星脫離不良相位影響，工作效率提升，思緒清晰，趁這段時間好好備份重要文件，保養常用的電子產品，未來可避免掉許多不必要的麻煩。

家宅運方面，天王星進入家宅宮位，與金星齊聚，會趁這段時間好好整理居住環境，斷捨離一些不需要的物品，並購置新的傢俱或大型家電，讓生活換然一新，某些雙魚座家中會有新的成員加入。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在感情宮位行進，與情感對象經常發生爭執，兩人沒有默契，對於現在這段關係有些悲觀。某些雙魚座在親密關係方面的需求較多，單身者可能會使用交友軟體找尋可以給予慰藉之人。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，可能會離開一個團體，與某些人的關係漸行漸遠。某些雙魚座的朋友較為情緒化，會暫時封鎖對方一陣子，不想被對方當心情垃圾桶。

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