木乃伊的詛咒！考古學家探埃及古墓後高燒不止…其實細菌惹的禍？

自1972年起，位於波蘭第二大城克拉科夫（Kraków）的瓦維爾大教堂（Wawel Cathedral）開始著手整修聖十字禮拜堂，為此，1973年5月，克拉科夫大主教Karol Wojtyla（卡羅爾．沃伊蒂瓦，即日後的教宗約翰保羅二世）不得不開啟安置於建築體中，15世紀雅蓋隆王朝（Jagiellon Dynasty）的卡西米爾四世（Casimir IV）及其愛妻伊麗莎白的陵墓。

重建工作是一支由12名專家組成的團隊所主導。他們最初的目標是檢查墓穴中的物品，以評估翻新墓穴的最佳方式。陵寢開啟後，專家們發現已腐爛的木棺和這對愛侶的遺體。工作進行的非常順利，同年的9月8日，他們在教堂裡重新被安葬。

始料未及的是不幸竟在接下來的兩年內陸續發生。當初打開棺木的12名專家裡，有10人接連被死神帶走。尤其在1978年沃伊蒂拉主教繼任成為新任教宗後，名為「雅蓋隆詛咒（Jagiellonian curse）」的傳言便開始不脛而走，全球媒體因而把這個事件和「木乃伊詛咒」連結在一起。

所謂「木乃伊詛咒」是指1923年英國考古學家霍華德．卡特（Howard Carter）一行人在進入埃及的傳奇統治者，法老圖坦卡門的墓室（Tomb of Tutankhamun）後幾個月內，部分率先進入墓室的工作人員陸續死於心臟病發或肺炎，媒體為這些人的死亡下了一個危言聳聽的標題，將他們的死歸因於木乃伊的詛咒，接下來的幾十年內，這件事便成了科學界爭論不休的議題。

拜近代微生物學的進步，前述因整修卡西米爾四世夫妻陵墓而身亡的專家們其致命原因，終於在波蘭微生物學家博萊斯瓦夫．斯米克（Bolesław Smyk）的努力下找到了可能的答案。在陵墓中發現了大量的曲黴菌（Aspergillosis），它會引發的感染症狀因人而異，一般性的症狀是呼吸道發炎，然而這種真菌會附著在人的肺部生長，甚至擴散到全身，當人體的免疫力低下時，就會發生嚴重的感染甚至死亡。1988年法國巴黎生態實驗室的研究員西爾萬．甘登（Sylvain Gandon）指出，這種真菌的孢子可以休眠長達數百年仍保有感染效力。

《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》。圖／時報出版提供

一位名為薛瑞福（Sherif） 的研究人員在2003年的醫學期刊《柳葉刀》（Lancet） 中的回信呼應了前述論點。當初首批進入圖坦卡門陵墓的人之一的卡納文勳爵（Lord Carnarvon），在大約5個月後因肺炎辭世。他發病時鼻子和眼睛都有疼痛感，這種病況描述與曲黴菌鼻竇炎局部侵襲到眼眶的病徵相類似，為什麼他會如此容易受到有毒黴菌的感染呢？原因是他在1901年發生車禍後，體力與免疫力每況愈下，並曾多次發生肺部的感染，因此當他進入塵封多年的陵墓時，自然易受曲黴菌的毒害。

故事就此結束了嗎？並沒有。如我之前所言，那之後科學界仍為此爭論不休。理由何在呢？應該是肇始於2002年，蒙納許大學（Monash University） 的馬克． 尼爾森（Mark Nelson）教授在英國醫學雜誌上發表了一篇文章，闡述他分析後發現，在圖坦卡門陵墓首次開放參觀期間，25位可能也受到詛咒的參訪人中，其壽命並不比當時同行到埃及旅遊，但沒有遊覽該陵寢的對照組19人來得短。

(本文摘錄自《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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