快訊

恭喜！劉雨柔挺8月孕肚和球星胡凱翔今登記結婚

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

聽新聞
0:00 / 0:00

最高明獵人總以獵物型態出現！「看似無害」3星座聰明狡猾、操弄人心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場笑臉迎人示意圖。圖／AI生成
圖為職場笑臉迎人示意圖。圖／AI生成

搜狐網分享三個「優秀卻狡猾」的星座，他們頭腦清楚、情商高、擅長以柔制剛、操弄人心。遇到衝突，他們往往不會硬碰硬，而是靠觀察力、耐性與心理戰，悄悄占據上風，快看看都有誰上榜吧。

★雙魚座／看似柔弱 實則布局高手

外表柔和、語氣溫柔的雙魚座，總讓人誤以為是單純好欺負的角色，其實雙魚很懂得「示弱」換取空間，甚至擅長用情緒勒索，影響對方判斷，達成目的。雙魚的敏感與想像力，讓他們能預判情勢，避開風險，他們非常會讀空氣，也很懂得察言觀色。別被雙魚座一臉無辜的樣子騙了，該出手時他們可一點都不猶豫。

★天蠍座／看破不說破 一擊必中

低調神秘的天蠍座在算計路上，走的是「高冷沉默派」風格。天蠍座不會輕易把情緒或計畫擺在臉上，反而選擇在一旁安靜觀察，掌握時機後才發出一擊致勝。正因為太懂得藏鋒，他們很少說出真實想法，直到關鍵時刻才會精準出手，成為最後的贏家。

★處女座／冷靜分析 局勢精算大師

處女座的狡猾，不顯漏在嘴上，而在腦袋瓜裡。他們擅長規劃、善於預測風險，也能從細節中拆解對方的弱點。與其說處女座狡猾，不如說是蒐集情資型，願意長時間布局，讓計畫滴水不漏。當別人還在想怎麼開局時，他們已經計畫如何收尾了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 情勒

延伸閱讀

農曆6月運勢(上)／牛怕破財、蛇很勞碌、2生肖當心血光災

農曆6月運勢(下)／7月5日災難老師喊免驚！2生肖有車關、他多補財庫

19年1次！今年閏6月「鬼月好兄弟更兇」？命理師道真相

愛得好辛苦！最容易情路不順的「3大生肖」曝光

相關新聞

最高明獵人總以獵物型態出現！「看似無害」3星座聰明狡猾、操弄人心

搜狐網分享三個「優秀卻狡猾」的星座，他們頭腦清楚、情商高、擅長以柔制剛、操弄人心。遇到衝突，他們往往不會硬碰硬，而是靠觀察力、耐性與心理戰，悄悄占據上風，快看看都有誰上榜吧。

19年1次！今年閏6月「鬼月好兄弟更兇」？命理師道真相

2025年逢「雙春閏6月」，民俗中普遍認為閏月是「多出一個月」，故諸事不宜，就連農曆7月出來放風的好兄弟都會因為被多關1個月而更兇。對此，命理師柯柏成認為「純粹腦補」，只是正常曆法現象。 柯柏成

農曆6月運勢(下)／7月5日災難老師喊免驚！2生肖有車關、他多補財庫

命理師湯鎮瑋老師分享，「農曆六月，十二生肖運勢大解析！生肖鼠、虎、兔、馬、猴、狗、豬要注意⚠️」影片，這裡指的農曆6月是未月，也就是國曆7月7日小暑開始，到8月7日立秋節氣之前。關於最近流傳的「7月5日」大難臨頭，老師則說，今年本來就是很多變動的一年，不用太煩惱。只要起心動念多善念，世界會平安的。

愛得好辛苦！最容易情路不順的「3大生肖」曝光

在愛情的世界裡，大家都希望幸福美滿，甜蜜和諧，但是有幾個生肖，因為個人特質的關係，難以開啟感情的大門，或是在感情的路途上，容易走向分離的結果，一起來看看是哪幾個生肖。

「災煞星」攪局！四生肖下半年心累…兔老救火、狗常背鍋、他豬隊友拖累

紫微斗數中有一顆「災煞星」，象徵外部環境突如其來的變數、或受到他人牽連，產生的意外災害。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，有四個生肖2025下半年容易受到災煞星影響，明明不是自己的錯，卻在事業上遇到措手不及的變動，受到無妄之災。

農曆6月運勢(上)／牛怕破財、蛇很勞碌、2生肖當心血光災

命理師湯鎮瑋老師分享，「農曆六月，十二生肖運勢大解析！生肖牛、龍、蛇、羊、雞要注意⚠️」影片，這裡的6月是從國曆7月7日小暑開始，到8月7日立秋節氣之前。老師說今年有閏六月，但月運勢並不會影響兩個月，只是跟著節氣走。閏月只是因為曆法關係，因為陽曆和陰曆天數不一樣，不要讓24節氣會大亂，所以才有閏月調節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。