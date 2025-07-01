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19年1次！今年閏6月「鬼月好兄弟更兇」？命理師道真相

聯合新聞網／ 綜合報導
靈界好兄弟示意圖。圖/AI生成
靈界好兄弟示意圖。圖/AI生成

2025年逢「雙春閏6月」，民俗中普遍認為閏月是「多出一個月」，故諸事不宜，就連農曆7月出來放風的好兄弟都會因為被多關1個月而更兇。對此，命理師柯柏成認為「純粹腦補」，只是正常曆法現象。

柯柏成在粉專發文指出，閏月是因應農曆與陽曆不同步所設。他表示，由於地球地軸偏移23.5度，在公轉太陽一周後會出現少許誤差，故陽曆每4年有1次閏年日（2月29日），農曆則是每2至3年有一次閏月，所以閏月是正常曆法現象，沒有吉兇問題，只是閏6月相對稀少，大約19年出現1次。

今年閏6月落在國曆7月25日至8月22日，柯柏成說，民間普遍認為閏月「非正統月份」，因此不宜嫁娶、搬家、開市等，尤其閏6月有「雙重夏氣」，忌諱「火旺傷人」。不過今年國曆8月7日（農曆閏6月14日）因曆法關係，恰為天赦日，反而諸事皆吉。

此外，「閏月」是天地陰陽不調的一種「調合期」，從道家重視天人合一原則的看法出發，閏月是象徵陰陽錯位的一種補償行動，被視為「天道補數之月」，可補運、補功德，但不宜過度張揚，如錯過正6月神誕或祭點，可於閏月補做，若正6月時已決定祝壽祭拜，閏6月可先詢問廟方計畫，「原則上禮多人不怪」。

至於接下來的鬼月，比平時「多蹲1個月」的好兄弟出來會不會更兇？柯柏成認為，「純粹自我腦補而已」，沒有理論根據。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 天赦日 命理師

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