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農曆6月運勢(下)／7月5日災難老師喊免驚！2生肖有車關、他多補財庫

聯合新聞網／ 綜合報導
參拜示意圖。圖／AI生成
參拜示意圖。圖／AI生成

命理師湯鎮瑋老師分享，「農曆六月，十二生肖運勢大解析！生肖鼠、虎、兔、馬、猴、狗、豬要注意⚠️」影片，這裡指的農曆6月是未月，也就是國曆7月7日小暑開始，到8月7日立秋節氣之前。關於最近流傳的「7月5日」大難臨頭，老師則說，今年本來就是很多變動的一年，不用太煩惱。只要起心動念多善念，世界會平安的。

▍鼠／準備轉運 多補財庫

鼠5月有點動盪、甚至破財，6月的鼠開始靜下心面對，找到解決之道，未來目標變得明確。對鼠而言，6月是轉運點，壞事漸漸往好的方向改變，好的事情會突出。鼠6月不要大喜大悲，有好事也別提早分享，以免好事破局。遇到壞事也不要太絕望，本月有吉星入座，也會逢凶化吉。

想開運，可以多補財庫，多穿白色、淺灰色衣服，穿金戴銀，配戴金珀，可以拜財神。

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▍虎／注意花費 工作奔波

虎要多關注自己的健康和精氣神，本月容易有變動奔波，可能工作調整，或是大環境變動，恐覺得很累。本月有天喜星，家裡可能有喜訊，結婚生子，或是要去參加別人喜事都是好的。虎本月可能有壓力型消費，不要亂買東西，財務吃緊。若去外地旅遊，也要注意保管財物，容易掉東西。

想要開運，可以多穿紅色系衣服飾品，配戴粉晶、紅繩、血珀，可以拜作明佛母。

▍兔／留心車關 易犯小人

兔本月要注意車關，容易有血光災，可能會開刀治療，可以捐血累積福德。本月會想改變創新，可以多學第二專長或斜槓人生，讓自己學習新的東西，有刺激才有進步。

本月「八座星」入座，面對障礙，只要確立目標，就能心想事成。本月還有「五鬼星」入座，容易犯小人，在職場上說話行事要當心，盡量低調單純。

想要開運，可以多穿戴綠色衣服飾品，多拜綠度母。

▍馬／變動頻頻 先顧口碑

本月也是變動很多，可能轉換工作跑道、或是搬家搬遷，建議要有耐心處理一切。本月太陽星入座，利男不利女，男生大放異彩，女生會比較勞碌辛苦，覺得事倍功半。本月建議先做好口碑，以名帶利，廣結善緣，下半年會有更多機會。

想要開運，可以多穿紅色系衣服飾品，配戴粉晶、紅繩、血珀，可以拜關公

▍猴／容易生病 注意情緒

本月病符星來干擾，容易舊疾復發，或是抵抗力出問題，壓力太大，建議多紓壓、多注重身體健康。猴如果在生活上遇到不公不義的事情，不要太執著，也不要強求別人，不要影響到自己的情緒。本月紅鸞星動，可以多旅遊，可以從別人身上看到自己的影子，可以去旅遊轉換心情，多聽別人意見，就能化解孤獨感。

想要開運，可以多穿藍色、黑色系衣服飾品，配戴翁珀、黑曜石、海藍寶，多拜藥師佛。

▍狗／多積福報 注意口舌

本月也是變動很多，可能轉換工作跑道、或是搬家搬遷，都要順其自然去處理，本月福星入座，「一切都是最好的安排」，可以一點點排除障礙，不要裝沒事，多累積福報都是好事。本月要注意捲入口舌是非，不意亂說話，別管閒事，也別道人長短，否則可能迴向給你，公親變事主。

想要開運，可以多穿黃色、咖啡色衣服飾品，佩戴蜜蠟、黃水晶可以多拜土地公

▍豬／注意車關 面對無常

本月會有較多工作機會，都可以去嘗試看看，要多用專業付出，而非亂砸錢投資，容易一場空。本月可以多學第二專長，輔助專業。

豬本月容易有血光災，行車走路出入平安，車子該保養也不要省錢免得釀災。本月容易有煩心事，可能聽到一些事情，有點傷心，要對無常做好準備，活在當下。

想要開運，可以多白色、銀灰色衣服飾品，可配戴金銀飾品、白水晶、金珀，可以多拜觀音。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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