愛得好辛苦！最容易情路不順的「3大生肖」曝光

在愛情的世界裡，大家都希望幸福美滿，甜蜜和諧，但是有幾個生肖，因為個人特質的關係，難以開啟感情的大門，或是在感情的路途上，容易走向分離的結果，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

精力充沛的雞寶寶，善於研究各種資訊，並整理出獨特的見解，並懂得如何去表達出來，雞寶寶常認為自己的想法不僅獨一無二，而且能夠顛覆傳統，造就新氣象，因此好勝心強，有點堅持己見，若是這樣的作法在感情上，就容易有溝通上的問題，如果意見分歧時，雞寶寶可是不會輕易退讓，雖然贏得了理，卻輸了情感，自然在情路上就變得不太順遂了。

第二名：牛

忠厚老實的牛寶寶，總是給人一種溫吞慢熱的感覺，他們對於情感的感受力其實很薄弱，常常只是安分守己，做好自己的事情，對於他人的追求或是示好，往往不易察覺，因此常有人說對牛談情，你付出的再多，牛寶寶除了感謝外，根本不知道你的情意，讓追求者沒有頭緒，分不清是被拒絕還是表達得不夠明顯，最後只能黯然退場，故此牛寶寶在情路上容易產生空窗期。

第一名：龍

聰明有才氣的龍寶寶，具有強盛的氣場，無論走到哪裡，都會散發出不同於一般人的氣勢，他們有自己的想法跟理念，有時又很主觀，因此龍寶寶並不好駕馭，與他們相處時，需要有更多的耐心，同時自己也要不斷的精進，因為龍寶寶對伴侶的要求較高，容易造成對方較大的壓力，進而走向分離的結果，建議龍寶寶不要太苛求，有時候寬容一點，感情才能夠平穩長久。

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