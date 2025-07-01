「災煞星」攪局！四生肖下半年心累…兔老救火、狗常背鍋、他豬隊友拖累

紫微斗數中有一顆「災煞星」，象徵外部環境突如其來的變數、或受到他人牽連，產生的意外災害。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，有四個生肖2025下半年容易受到災煞星影響，明明不是自己的錯，卻在事業上遇到措手不及的變動，受到無妄之災。

兔／職場「救火隊」 壓力山大

低調穩健的兔，這段期間一直被主管指定當「救火隊」，不是無預警接手別人爛攤子，就是要處理積壓已久的舊案，壓力山大、工作步調大亂。建議兔練習放寬心，多一點彈性應變，別急著把扛下所有責任，反而會激發出更高層次的智慧與韌性。

豬／超級苦主 計畫趕不上變化

豬原本喜歡按部就班，但偏偏這段時間就是狀況連連，不但計畫喊卡、人事變動、主管反覆，搞得豬一肚子火，還得繼續收爛攤子。麻煩接不完，甚至讓豬有了「該離職嗎」的念頭，但此時別急著走人，不妨轉念當作一次調整職場人脈、練功升級的機會，可能會走出另一條路。

生肖狗／小人背刺 信任大考驗

災煞星一來，狗在人際關係上特別容易「背刺受傷」。明明狗只是好心幫忙，最後卻背鍋；也可能是原本信賴的同事突然變臉，令人心寒。但對狗來說，這是練習「精準信任」的機會，職場不是每個人都值得掏心掏肺，學會識人，才不會又中箭。

生肖蛇／豬隊友拖累 小心踩雷

蛇在這段時間容易被合夥人或合作對象牽連出狀況，像是收不到錢、溝通失靈、對方把私事變成公事等。蛇要知道，公事要公辦，和伙伴要事前分工清楚、風險共擔。如果有疑慮，此時正是檢視合約與合作關係的大好時機，果斷調整才能保護自己。

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