農曆6月運勢(上)／牛怕破財、蛇很勞碌、2生肖當心血光災

命理師湯鎮瑋老師分享，「農曆六月，十二生肖運勢大解析！生肖牛、龍、蛇、羊、雞要注意⚠️」影片，這裡的6月是從7月7日小暑開始，到8月7日立秋節氣之前。老師說今年有閏六月，但月運勢並不會影響兩個月，只是跟著節氣走。閏月只是因為曆法關係，因為陽曆和陰曆天數不一樣，不要讓24節氣會大亂，所以才有閏月調節。

▍牛／留意錢財 做好斷捨離

本月大耗星入座，錢財方面容易耗損，要節制花費，否則容易手頭吃緊。也容易遇到詐騙集團，請保持正念與智慧，保持耐心穩定，才能守財。本月也不要亂投資，不要因為心急慌亂就破防。要與家中女性維持好關係，要注意母親的健康以及和她們保持良好溝通。建議做好斷捨離，丟掉不用的東西與煩惱，居家擺設與風水都可以調整，磁場會更好。

想要開運，可以多穿黃色系、咖啡色系衣服，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公。

▍龍／男怕爛桃花 不要亂來

本月太陰星入座，利女不利男，男生要修行端正身心靈，不要亂來，容易被設計，避免捲入是非與爛桃花。屬龍女生本月可以大展鴻圖，之前有問題想要處理，近日會有突破。龍不要過度腦補，要讓自己生活單純一點，也不要過度內耗，容易想不開自尋煩惱。太陰會小有偏財，但不宜過度投資，先把本分做好。

想要開運，可以多穿戴紅色、粉紅、橘紅色衣服，可以配戴血珀、粉晶。

▍蛇／非常勞碌 注意長輩健康

蛇會有點家庭事業兩頭忙，會一直在照顧別人，要多關心長輩身心健康，本月非常勞碌，建議遇到事情就去做吧，保持耐心，早點發現就去處理也是好的，不宜有鴕鳥心態。要多跟身邊女性朋友廣結善緣，對財運事業都有幫助。

想要開運，可以多穿綠色系衣服飾品，配戴綠珀、綠寶石，可以拜綠度母。

▍羊／有血光災 學第二專長

本月可以多學第二專長，讓自己有新知識，最近可能有點職業倦怠，或是想要脫離某件事，如果環境不能改變，不如多學習第二專長，或是接觸身心靈事物，找一點事情做，對羊是好的。本月容易有意外血光災，要注意工安，操作金屬刀具都要特別當心。可以去捐血、行善布施都能化解。

想要開運，可以多穿紅色系衣服或飾品，可以帶粉水晶、血珀。

▍雞／注意車關 容易孤獨感

本月要注意意外血光，走路行車、外出交通都要注意安全，甚至是要買新車、或是車子進場維修，都算是有化解。本月內心容易有孤獨感，可能是空巢期，要讓自己走出來，要勇於改變。

想要開運，可以穿白色、銀灰色衣服，多穿金戴銀，配戴金珀、白水晶、金銀都可以，可以拜觀音。

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