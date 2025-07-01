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今天「天門開」補年中運、許願全靈驗 拜拜攻略不藏私

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是農曆5月初七，命理師楊登嵙分享拜天公的民俗祭祀、補運方式。圖／楊登嵙提供
今天是農曆5月初七，命理師楊登嵙分享拜天公的民俗祭祀、補運方式。圖／楊登嵙提供

今天是農曆6月初七，依民俗信仰是玉皇大帝得道稱帝之日，命理師楊登嵙說明，相傳玉帝會在今天「開天門」，接受三界十方神明的祝賀，民間信眾往往會在今天到廟宇內祭祀，對於補年中運、許願、祈福都特別靈驗。

命理師楊登嵙解釋，今天農曆6月初七，相傳是玉帝成道稱帝之日，依照習俗，百姓往往今天「拜天公」，一來酬謝天公半年來的保佑、賜福，二來乞求天公感念誠意，繼續降福降貴，稱之為「做半年」，被視為補運的好日子，又稱為「補年中運」。

楊登嵙說，由於俗信在「天門開」當日補運比較有效，因此每到農曆6月初六日夜裡（農曆在晚上11時就是新的一天開始，稱為子時）至隔天上午，廟宇都會特別熱鬧，許多宮廟也因應信眾補運的需求而整夜不關廟門。

此類補運習俗在關渡宮、行天宮、松山慈祐宮、松山慈惠堂、板橋慈惠宮、艋舺龍山寺、艋舺青山王館、艋舺祖師廟、西門町媽祖廟、大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮等許多廟宇都相當盛行。

楊登嵙補充，台灣民間的補運習俗做法各地略有差異，以北部地區為例，最簡單的方式就是民眾自行到寺廟祭拜，另外也會到聘有駐廟道士的廟宇，請道長、法師代為主持儀式。

拜天公祭祀方式，分述如下：

一、民眾自行到寺廟祭拜補運，需自備或是向廟宇購買祭品，一般會依照信眾家中男丁女口的人數，準備幾個男女替身，以及一份補運錢，一份米糕（上有一顆龍眼），按照人數備妥相同數目龍眼乾。

紙人替身象徵將厄運過於替身；米糕是避邪補氣；龍眼乾用在祭拜完剝殼，象徵金蟬脫殼；補運錢是為祈福補運專用金紙

二、替身、補運錢、米糕、龍眼乾擺在祭品盤中祭拜，另備金紙、水果、餅乾、壽麵等一起祭拜，祈求上天為信眾消災祈福。

三、等到上香祭拜完後，將替身、金紙一起焚化掉，再將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去的霉運一起去除的意思，給每位家屬吃下屬於他（她）的那一顆龍眼（福圓），象徵福氣圓滿的意思。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

金紙 習俗 楊登嵙

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