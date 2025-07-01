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荷包大進帳！7月財運排行榜出爐 TOP5星座準備發大財

聯合新聞網／ 安妞星座
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

2025年7月的財運格局明顯活絡，正財穩定、偏財機會四起，是開源與拓財的絕佳時機。本月有五大幸運者在財富領域脫穎而出，不論是努力得來的收入、人脈帶財，還是意外之財，都有亮眼表現。

TOP 5：水瓶座

水瓶座在此時的的人緣財特別旺，因為認識的人多、交朋友的方式特別自然，很多好財運都是從「人」來的。像是朋友介紹工作機會、同事幫忙牽線賺外快，甚至是社群上的互動帶來合作邀約，這些人脈都可能變成賺錢的機會。這段時間，水瓶只要多跟人聯絡、參加活動、分享想法，就容易吸引到喜歡他們的人，進一步帶來金錢或資源上的幫助。說得簡單一點，就是越願意開口、越願意互動，就越有機會讓人緣變成錢緣，賺得輕鬆又開心。

TOP 4：獅子座

獅子座的外地財特別旺，只要離開熟悉的地方，像是出差、旅行、跨縣市做事，甚至是透過網路接觸外地客戶或平台，都有機會賺到錢。這段時間，獅子只要敢踏出舒適圈，多嘗試不同地點的合作、推廣或交易，常常會有意想不到的收入進帳。有些人可能因為旅途中的靈感而開創副業，有些則是透過外地的人脈獲得財務幫助。不論是實際出門，還是透過遠距方式連結其他城市，只要動起來，獅子就能迎來來自遠方的好財運。

TOP 3：天蠍座

天蠍座本月的偏財運較為旺盛，在正常工作的收入之外，還有機會從意外的地方賺到錢。像是投資獲利、抽獎中獎、兼職賺外快，甚至朋友介紹的機會，都可能讓天蠍多一筆收入。這段時間，天蠍的直覺很準，也特別會看準時機，只要敢嘗試、肯行動，很可能輕鬆就有收穫。不用太費力，錢財就自己找上門來。建議天蠍多留意生活中的小機會，像是網路活動、親友邀約、甚至路上撿到優惠，都可能變成意外之財，是賺外快的超好時機。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座此月的正財運特別好，因為他們在工作上的表現被看到，努力終於有了成果。這段時間，無論是在職場、做生意，還是靠專業技能賺錢，收入都很穩定，有機會加薪或接到更好的工作機會。巨蟹座平常做事細心、有責任感，在7月這股好運加持下，更容易被上司或客戶信任，自然得到更多實際回報。只要腳踏實地、持續認真，錢財會慢慢累積起來，讓他們感覺生活變得更穩定、更安心，是收入最有保障的一個月。

TOP 1：摩羯座

摩羯座在正偏財運方面表現極為出色，主要來自於本業與額外財源同時開展。正財方面，摩羯座在工作領域中展現穩定與效率，容易獲得上司賞識、接觸重要專案，收入自然隨之提升。偏財方面，來自資源整合、人脈合作或靈活應變所帶來的獲利機會明顯增多，適合拓展副業或投資新項目。再加上良好的自律與理性判斷，摩羯能在風險中精準取利，收穫不只金錢，更有長遠的財務安全感。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

獅子座 朋友 摩羯座 偏財運

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