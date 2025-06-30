唐綺陽星座運勢週報：雙子成重點人物 牡羊感情要主動
【唐綺陽星座運勢週報 6/30–7/6】
星象影響：天王星衝刺、海王星停滯、金天合相中、金星進雙子
本週天王星衝刺，帶動經濟的震盪及憾動大地，交通與溝通都需小心留意，容易出狀況。週六前海王星停滯，曾以為的新人生、新階段，開始驗收進行調整。金天合相中，多留意周遭的動盪，個人身上也出現驟然改變。週五金星進雙子，雙子座獲好人緣，口才好、擅長溝通者成重點人物。
12星座個別影響：
巨蟹：進度不如預期需保留彈性；感情摩擦務實處理
處女：親力親為勿過度操勞；感情關心別變質成嘮叨
魔羯：任務繁重以致摩擦增加；感情受家庭意見干擾
水瓶：聽取旁人意見勿完美主義；感情別太自我封閉
牡羊：機會豐富可多與人商討；感情遇理想型要主動
天蠍：投資未來追夢下重本；感情對象要能輕鬆相處
射手：擔任支援後盾發揮自身價值；感情不打不相識
雙魚：勿因過度杞人憂天造成退怯；感情別鑽牛角尖
金牛：合作洽談可仰賴直覺；身邊有桃花主導權在你
雙子：運勢強但注意別太強勢；感情溝通別自以為是
天秤：以柔克剛反而機會出現；感情放軟一些更加分
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