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今天虎爺生日咬錢來 祭祀3禁忌、有10種人適合拜

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今天虎爺生日咬錢來 祭祀3禁忌、有10種人適合拜全公開

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是虎爺生日，命理師楊登嵙分享此日的民俗信仰觀念。圖／楊登嵙提供
今天是虎爺生日，命理師楊登嵙分享此日的民俗信仰觀念。圖／楊登嵙提供

今天是農曆六月六日，除了是「天貺節」，也是虎爺生日，命理師楊登科說，傳說中虎爺跟在財神爺趙公明身邊，擁有「掌握財富」的能力，被視為有咬錢納財之福、具有財神的神格，因此在今天祭祀虎爺，也帶來財氣的效果。

祭祀虎爺禁忌與方式，分述如下：

一、台灣廟宇參拜規矩來說，要先從門口天公爐開始拜，再來是主神、配祀神明、神桌底下的虎爺，虎爺通常是拜拜順序的倒數第二位或第一，拜完主神財神爺和配祀神明，最後一定要拜虎爺，才是求財拜拜完整的流程，如果僅單拜一神明，非常不敬。

二、虎爺的供品大多為生肉、生食，在未冷藏的情況下容易腐敗，反而會造成廟方與其他信眾的困擾，所以一定要記得將供品帶回家。

三、虎爺最好準備生食（花枝、魷魚、豆干、生香腸、生肉、生雞蛋等），但要注意，不是每間廟宇、每尊虎爺都能夠拜生食或肉，像是北港武德宮，就有神明指示不拜葷食，因此拜虎爺之前，建議先詢問要去拜的廟宇，或是乾脆準備虎爺喜歡的點心類，比較不會出差錯。

10種適合拜虎爺的人，分述如下：

一、小孩與其家長:：

小孩體弱多病、常作惡夢或哭鬧，虎爺被稱為「孩童守護神」，保佑平安、健康、不受驚嚇。

二、卡陰煞者：

家中或個人受到陰煞、靈體干擾，虎爺可驅邪、鎮煞。

三、警消醫護人員:

警察、消防、醫護人員等由於工作關係需經常接觸傷亡等陰磁場事件。

四、禮儀社人員：

禮儀社人員等由於工作關係需經常接觸處理遺體、喪事、禮儀等陰煞工作。

五、夜間職業者：

酒店、夜店工作者、夜班司機容易碰觸陰磁場或風險高的行業，虎爺能庇佑平安順利。

六、保全人員：

擔任護衛及保衛工作的保全人員，易有突發狀況，風險高。

七、求子者：

求子一般是祈求註生娘娘，但部分地區也有虎爺幫助求子、護胎的信仰，特別是有「虎頭虎腦」，祈求健康子嗣。

八、從事偏財事業：

休閒娛樂、賭博等偏財事業。

九、生肖屬虎：

屬虎的人拜虎爺有相應的緣份，祈求加強本命運勢、避開沖煞。

十、提升事業運者:

虎爺象徵威猛、權力、氣勢，有助增強個人氣場與行動力，讓事業、談判或與人競爭占上風。

醫護人員 神明

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