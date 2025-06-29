明是「天貺節」可在一時段補財庫 拿公私章曬印有奇效

明天是6月30日，也是農曆六月初六，屬於民俗的「天貺（音：況）節」，「貺」就是指賜給，贈予的意思，相傳是玉皇大帝會到民間出巡，命理師楊登嵙說，民眾可趁這天到廟宇補財庫，或在上午9時至下午1時，拿出公司章或私人章，字面向著南方曬印20分鐘，對旺財開運有奇效。

命理師楊登嵙分享，「天貺節」是指玉皇大帝將天門打開，賜福黎民之日，故又稱「開天門、天門節」，過去有些廟宇會有相關的科儀，搭配當天的節日活動，民眾可利用這一天，到廟裡去補財庫，加強下半年的運勢，增加健康、財運、事業運等等。

楊登嵙提醒，但在求財及功名前，一定要先懺悔，向玉帝祈求寬宏大量赦免自己無意犯下的過錯，也就是求赦罪，通常先求赦罪後，再來求補運祈福，效果特別好。

楊登嵙說，民諺有云「六月六，人曬衣裳龍曬袍」、「六月六，曬紅綠」，「紅綠」，指的就是五顏六色各式各樣的衣服；初始是因為皇宮內每年都在此吉日為皇帝曬龍袍，後來從宮中傳至民間，家家戶戶起而效尤，也在這一天將收存於箱櫃中的衣服取出，曝曬在晴朗的陽光之下，可以去潮去濕，這種習俗早在宋代就有了，稱為「曬黴」。

他指出，「天貺節」是一年之中陽氣及福氣最旺的日子之一，早上出門走走曬太陽，可獲得玉皇上帝賜福，想祈求事業順利、求財運者，可在天貺節上午9點到下午1點之間「曬印」，將公司印章或私人印章，字面向著南方曬印20分鐘；若遇到雨天，也可利用電燈照射吸取能量，對旺財開運會有奇效。