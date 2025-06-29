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四生肖7月有貴人加持！屬猴投資有戲唱 屬龍連家庭危機都解決

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成

7月即將到來，對某些生肖來說是轉運的好時機，《搜狐網指出，生肖龍、猴、馬、羊受到貴人加持，有望迎來事業與財富的雙豐收，正財與偏財同步飆升。

生肖龍

屬龍者7月運勢強勢反彈，過去缺乏舞台或機會，如今貴人接連出現，提拔他們做大事，不僅升遷有望，連帶財運也水漲船高，獎金、分紅、合作邀約接踵而至，就連原本棘手的家庭問題也有望迎刃而解。

生肖猴

屬猴者聰明伶俐，7月人脈終於發揮威力，本只是泛泛之交的朋友或前輩，有機會在此時伸出援手，提供舞台或商機，創業者業績看升、投資人掌握市場先機，一路財源滾滾而來。

生肖馬

屬馬者行動力十足，7月有望在朋友或合作夥伴協助下開拓新市場，找到穩定的財路，不論是打工還是做生意，都能獲得額外收益，加班獎金、接案收入或是業績獎勵都比平常豐厚，整體財運明顯提升。

生肖羊

屬羊者個性溫和，過去總是默默付出，這回終於苦盡甘來，7月將迎來曾受其幫助者的回饋，不僅有人主動牽線工作或投資機會，財運也隨之開啟，無論小生意或正職收入都逐漸穩定提升，家庭和諧、身心健康。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖 搜狐網

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