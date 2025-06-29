天貺節逢虎爺生！這時段曬印旺財 1大忌恐壞運勢

6月30日（周一）是農曆六月初六「天貺節」，也是虎爺生日。民俗專家廖大乙說，天貺節玉帝會下凡巡視，是加持補財庫的最佳時機，民眾可把握白天曬印章旺財，且虎爺生日可同時拜虎爺求轉運避小人；另，當天最忌諱罵人，恐反傷自身運勢。

廖大乙指出，天貺節是開天門、玉皇大帝下凡到人間出巡賜福的日子，也是「下壇將軍」虎爺誕辰，更因乙巳蛇年為雙春閏六月，蛇排第6生肖且台語為「溜」音同6，天貺節又逢六月初六，代表「六六大順」，能量極其強烈，宜求財改運。

民眾若覺得自己上半年漏財、業績或公司營運欠佳，可把握天貺節上午7時至下午1時之間「曬印（曬運）」，將公司大小章或個人私章，字面朝上且向東方，放太陽下曬個一刻鐘（15分鐘），記得要先雙手合十向玉帝稟告，靈動力會更強。

如果希望自己能吸收到更強正能量，除了曬印章，也可不戴帽讓自己曬曬太陽，同樣曬個15分鐘，但為免中暑可選在上午7到9時；另，玉帝下凡出巡，也會檢視眾人作為，因此務必要忍住脾氣，不要口出惡言罵人，否則恐反傷自身運勢。

廖大乙也提到，農曆六月初六也是虎爺生日，由於有辟邪、招財和鎮宅的能力，民眾可準備鴨蛋和生豬肉去拜虎爺，虔心真誠向虎爺祝壽，同時請其庇佑驅趕小人，並幫自己求貴人轉運，也別忘了可以帶些零錢去跟虎爺「換錢水」添財氣。

此外，民眾想請玉帝或其他神明相助，最好自己要先努力，「天助自助者」，奠定好基礎才能趁勢一飛沖天，並記得「有捨才有得」，把握這一天透過捐血、捐錢等布施行善積福報，引來正能量能增添天助力量，有利於祈求下半年圓滿順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆六月初六「天貺節」，民眾可把握白天將印章放太陽下曬個15分鐘，有助於旺財開運；太陽示意圖。本報資料照片