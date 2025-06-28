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日本地震預言倒數！命理師警告「7月5日不是好日」連3天恐災厄　

聯合新聞網／ 綜合報導
網路上廣傳一名日本漫畫家預言「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」，此事在日本、香港等地流傳。
網路上廣傳一名日本漫畫家預言「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」，此事在日本、香港等地流傳。

日本漫畫家竜樹諒因在作品《我所看見的未來》中提及2025年可能出現災難，被部分網友解讀為7月5日將發生大地震。對此，竜樹諒於6月25日更新說法，澄清該日期僅是當時工作忙碌時隨手寫下，並非災難一定發生的日子。她表示，大眾對此議題的高度關注反而反映出防災意識的提升。台灣命理師廖美然也提出自己看法。

針對此一預言，台灣命理師廖美然日前在節目《新聞挖挖哇》中也做出說明。她指出，7月5日當天在命理上屬於乙亥日，為「六沖」日，能量對衝較大，加上6日與7日也分別對應水火衝突與火土煞氣，整體上都不是平穩的日子。她認為這幾天日本可能會有災厄或疾病等狀況出現，但不至於如傳言所說「三分之一國土被海水吞沒」那樣誇張。

對於社群上流傳的7月5日大地震謠言，日本氣象廳已公開澄清，明確表示這些言論缺乏科學根據。氣象廳強調，雖然日本本身就是地震多發區，但目前並沒有任何技術能精確預測特定日期的地震，民眾應以科學為依據，並持續維持基本的防震意識與準備。

台灣中央氣象署地震測報中心主任吳健富也曾說明，台灣和日本同屬板塊交界帶，地震風險本就偏高，因此與地震相關的謠言或預言時有所聞。但他指出，大地震的說法來自漫畫家的夢境，並非基於地質資料或氣象觀測。吳健富提醒，地震難以像颱風一樣被事先準確預報，平時應加強建物耐震結構，並熟記地震發生時的應對動作，如趴下、掩護、穩住，以減少災害損傷。

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