本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「行程滿滿」：錢財滾滾而來

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好把握，就能讓荷包不斷追加收益，有人則是保持工作品質，就能讓錢財滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬狗

隨著科技日新月異，電子門鎖的發展也在漸漸地蠢蠢欲動中，如果你是電子門鎖的經營者，本周有很不錯的運勢，在這段時間裡，會有一些零星客戶前來詢問，請你要好好把握，多用耐心解說，就有機會銷售成功，客人未來還會介紹生意給你，讓你的荷包不斷追加收益。

第四名：血型A型+生肖屬鼠

水和電帶動了社會發展和人們的便利性，如果你是水電工程相關的工作作者，本周有機會接到大生意，在這段時間裡，會有社區型的生意上門，需要跟管委會接洽，記得不要貪心，提供最優惠的建議，就能簽下合約，但記得保持商譽，務實施工，就能順利賺進大筆財富。

第三名：血型AB型+生肖屬蛇

宣傳行銷，總少不了廣告設計，如果你是廣告設計相關的工作者，本周需要打起精神，認真努力，在這段時間裡，有機會遇到大客戶前來洽談，雖然對方的意見和要求較多，但是你一定能搞定，只是熬夜加班是難以避免的，不過辛苦總會有所得，等事成圓滿後，就會看見白花花的鈔票落入口袋中。

第二名：血型A型+生肖屬猴

如果你是電腦或大型主機的銷售業務員，本周可要嚴陣以待，在這段時間裡，有機會與公司行號接觸，所需的相關設備數量不少，請多細心了解客戶的需求，並運用專業的解說，就能取得信任，讓客戶開心下單，屆時就能讓財庫更加豐厚，但記得售後服務也很重要喔。

第一名：血型O型+生肖屬羊

居家處所難免有變動，但無論遠近，都需要搬家公司的協助，如果你是搬家相關的經營者，本周會是行程滿滿的一周，在這段時間裡，將有許多客人來電估價，你可要以誠信溝通，就能得到客人的青睞，後續只需保持工作品質，完成客人的委託，就能讓錢財滾滾而來。

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