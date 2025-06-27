6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

6月30日（農曆6月6日）是虎爺生日，這天是民間重要的祭祀日之一，包括上班族求財運、職場防小人及家有難帶小孩的家長，都可把握虎爺生日這天前往廟宇參拜。民俗專家楊登嵙老師提醒信眾，參拜虎爺有幾項禮儀和禁忌，建議先了解後再前往，以免參拜無效失靈。

虎爺又稱虎爺公、虎爺將軍、下壇將軍，外觀可分為黃毛、黑毛兩種。黃毛為虎爺公，黑毛則有「下壇將軍」或「黑虎大將」稱號。相傳虎爺為保生大帝收服的神獸，經修煉後，成為祂的左右護法。也有一說是武財神、城隍爺等神明的坐騎，因為長年侍奉財神與城隍，虎爺也具有驅邪、招財、鎮宅的能力，通常被供奉在各大廟宇的神桌下方，也被尊為守護兒童的神祇。

因「虎」與「福」從台語發音來說為同音，因此虎爺被視為能帶來福氣與財富的象徵，民間俗語「拜金虎爺，乎你金好野」即傳達了此信念，加上「虎爺咬錢來」的說法，讓信眾相信虎爺有納財招福的能力。

楊登嵙指出，參拜虎爺的流程與一般差不多，在祭拜過廟宇的主神與諸神後，最後才是虎爺。信眾需以誠心向虎爺稟報姓名、生辰、住址及工作單位，同時詳實說出願望。

楊登嵙說，虎爺受到上班族與公職考生喜愛，成為祈求官運與工作運的常見方式。若有攜帶名片，也可在參拜後放置於神龕旁的聚寶盆或紅盤處，象徵留下名字好讓虎爺記住你，進而庇佑升遷順利、遠離職場小人。

此外，因為虎爺也是守護兒童的神明之一，若家中孩童屬體弱多病、易哭鬧、難以照顧，在虎爺生日這天，家長可帶孩子請示虎爺是否願意認做契子，成為孩子的契父（即乾爹、義父）。這項參拜程序則需準備孩子與父母的姓名、八字等基本資料，在參拜時也需誠心祈求以獲得虎爺的允諾。傳統觀念認為，小孩難養，多因煞氣干擾，老虎擅長驅邪鎮煞，讓虎爺當契父，妖魅邪祟不敢靠近，孩子自然能平安長大。

若想求財旺運，參拜後到神龕旁的「錢水」處，以等值的錢幣換取硬幣為「錢母」。取出的錢幣仍需繞香爐3圈，再收入紅包袋或錢包中隨身攜帶。楊登嵙提醒信眾若願望成真，務必回廟還願，且在換取錢母時，千萬不可用小額的錢幣換大額的錢母，以免被虎爺視為貪婪之人，影響財運，也讓參拜失靈。

除了參拜儀式，部分廟宇在虎爺生日當天，也開放信眾觸摸虎爺雕像，祈求財運亨通。民間俗諺道：「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」，信眾可在觸摸時同時誦念吉語，增添財氣與好運。

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