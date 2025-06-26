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「劈腿當小三」明知故犯？5星座戀愛毫無底線…賀瓏牡羊座得冠軍啦

聯合新聞網／ 澤誼老師
賀瓏陷入情感風波遭經紀公司薩泰爾娛樂解約。記者王聰賢攝影／聯合報系資料照
賀瓏陷入情感風波遭經紀公司薩泰爾娛樂解約。記者王聰賢攝影／聯合報系資料照

最近演藝圈那個三角戀讓我想到一個問題：為什麼有些人明知道會很複雜，還是要往火坑跳？我是說，當小三這種事，不是每個人都不知道會有什麼下場吧？但還是有人覺得「我不一樣」、「我們是真愛」…。明明知道對方有伴，明明知道這樣很不對，但就是覺得「試試看又不會怎樣」。然後事情爆開之後，又一副很無辜的樣子說：我也沒想到會這樣（攤手）。

最愛「明知故犯」的星座TOP5

▍第5名：獅子座／我比現任優秀 選我選我

獅子座會覺得自己很特別，認為「別人做不到的事情我可以」。他們相信自己的魅力可以讓對方離開現任，然後大家都會很開心。拜託，你以為你是誰啊？救世主嗎？獅子座的問題是太自信了。他們會覺得「他跟我在一起會更快樂」、「我可以給他更好的生活」。然後就開始各種展現魅力，想要證明自己比現任更優秀。結果通常是把自己弄得很狼狽，對方也沒有離開原來的人。

▍第4名：雙子座／只想測試魅力 不管結果

雙子座的問題是好奇心太重。看到複雜的關係就想要「研究看看」，想知道「如果是我會怎樣」。結果研究著研究著，自己就陷進去了。然後又覺得無聊想抽身，但事情已經搞得一團糟。

雙子最讓人生氣的是，他們會把這種事情當成遊戲。他們喜歡那種曖昧不明的感覺，喜歡測試自己的魅力，喜歡看別人為了他們吃醋。但當事情變得太複雜，他們就想要逃跑。留下一堆爛攤子給別人收拾。

▍第3名：射手座／人生苦短 才不要錯過愛情

射手座就是樂觀過頭的典型。他們會想「沒那麼嚴重啦」、「船到橋頭自然直」。問題是，有些橋根本沒有橋頭，只有懸崖。但射手不管，他們相信「愛會找到出路」。對，然後你就看他們一路跌到底。

射手座的邏輯是「先享受再說」。他們覺得人生苦短，幹嘛要錯過一段美好的感情？至於會不會傷害到別人，會不會搞得一團糟，那都是以後的事。他們總是相信事情會自己解決，結果通常是把所有人都拖下水。

▍第2名：天蠍座／越得不到的人 我越想要

天蠍座愛上不該愛的人，就是那種「我一定要得到」的執著狂。他們不會跟你講什麼浪漫的理由，就是很直接：「我就是要你」。越是得不到，越是要得到。你說後果？他們會說「那就看誰比較狠」。天蠍最可怕的地方是他們的佔有慾和控制慾。他們會想盡辦法滲透到你的生活裡，然後慢慢讓你離不開他們。他們很清楚自己在做什麼，也知道這樣不對，但他們就是不在乎。「既然我得不到完整的你，那我就要毀掉你現在擁有的」，這就是天蠍的邏輯。他們寧願大家一起不開心，也不要看你跟別人開心。

▍第1名：牡羊座／毫無道德感 喜歡就追

牡羊就是那種「想到就做」的代表。看到喜歡的人，管你有沒有對象，先追再說。他們的邏輯很簡單：「我又沒有逼你選我，是你自己要回應的」。對啦，技術上沒錯，但道德上...算了，跟牡羊講道德就像對牛彈琴。

牡羊座的問題是他們永遠活在當下，腦子裡沒有「如果...會怎樣」這個概念。他們看到想要的就去拿，看到喜歡的就去追，完全不考慮這個人是不是已經有主了。等到事情搞砸了，他們才會一臉驚訝地說「我只是想試試看啊」。

為什麼明知故犯還要做？

說穿了，這些人不是不知道後果，是他們覺得後果不會發生在自己身上。就像那個賀瓏事件，你覺得他們真的沒想過會被爆料嗎？想過，但就是覺得「應該不會這麼倒楣吧」。因為他們把「刺激」當成「愛情」了。禁忌的感覺、偷偷摸摸的快感，都讓人上癮。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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賀瓏夜夜秀 星座 劈腿

澤誼老師

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