快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

聽新聞
0:00 / 0:00

四星座女談戀愛超主動！獅子放電技巧公開 水瓶拒絕熱臉貼冷屁股

聯合新聞網／ 綜合報導
在愛情裡，有些女生從來不相信等待能換來幸福，而是選擇主動創造機會。示意圖／ingimage
在愛情裡，有些女生從來不相信等待能換來幸福，而是選擇主動創造機會。示意圖／ingimage

在愛情裡，有些女生從來不相信等待能換來幸福，而是選擇主動創造機會。塔羅老師艾菲爾在臉書發文指出，四大星座的女生擁有行動派特質，分別是牡羊、射手、水瓶、獅子座的女性，當她們對一個人心動時，會毫不猶豫出擊，不怕被拒絕，愛得坦率又直接。

牡羊座

牡羊座女生天生直率，喜歡就說、愛就追，她們不喜歡暗戀帶來的模糊感，內心一旦確定了，就會立即展開行動，不拖泥帶水，主動約對方、傳訊息、創造接觸機會。

射手座

射手座女生自然開朗，面對喜歡的人不會隱藏好感，反而會大方示好，她們擅長用輕鬆的方式拉近距離，像是聊天、玩笑互動，甚至主動邀約看展、出遊，她們認為愛情是靠互動激起火花，太被動反而容易錯過彼此。

水瓶座

水瓶座女生討厭曖昧不明的關係，戀愛風格是「不拖泥帶水」，她們會快速行動、測試彼此的感覺，像是主動聊話題、提見面，或用朋友語氣來鋪陳情感，若察覺對方不感興趣，她們也能瀟灑轉身。

獅子座

獅子座女生在戀愛中總是氣場全開，她們會有意識地展現自己的魅力，讓對方感受到「你是我選中的人」，即使不直接告白，獅子女也會用行動持續釋放訊號，例如主動關心、常互動、甚至透過語氣與眼神傳達熱烈的情感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

獅子座 牡羊座 水瓶座 戀愛 射手座

延伸閱讀

請假在家像「賊」！婆婆整天坐鎮客廳 媳婦心酸哭訴：連上廁所都得偷偷摸摸

不吵架很開心！「4星座組合」是最佳旅伴...射手+雙子合拍、這對根本家人

行李箱比公共馬桶還髒58倍！專家教清潔「5建議」 防止病菌上身

2025下半年擺脫不順！這4星座轉運起飛 感情與財運迎新局面

相關新聞

四星座女談戀愛超主動！獅子放電技巧公開 水瓶拒絕熱臉貼冷屁股

在愛情裡，有些女生從來不相信等待能換來幸福，而是選擇主動創造機會。塔羅老師艾菲爾在臉書發文指出，四大星座的女生擁有行動派特質，分別是牡羊、射手、水瓶、獅子座的女性，當她們對一個人心動時，會毫不猶豫出擊，不怕被拒絕，愛得坦率又直接。

「劈腿當小三」明知故犯？5星座戀愛毫無底線…賀瓏牡羊座得冠軍啦

最近演藝圈那個三角戀讓我想到一個問題：為什麼有些人明知道會很複雜，還是要往火坑跳？我是說，當小三這種事，不是每個人都不知道會有什麼下場吧？但還是有人覺得「我不一樣」、「我們是真愛」…。明明知道對方有伴，明明知道這樣很不對，但就是覺得「試試看又不會怎樣」。然後事情爆開之後，又一副很無辜的樣子說：我也沒想到會這樣（攤手）。

2025下半年擺脫不順！這4星座轉運起飛 感情與財運迎新局面

揮別上半年的低迷困境，有些星座即將在2025年下半年迎來重大轉變。隨著星象運行調整，整體能量也同步轉換，過去的不順與停滯將逐步解除。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，有4個星座將在接下來的半年內「急起直追」，不僅內在狀態穩定成長，事業、感情與財務也有望同步好轉，建議這些星座把握轉運契機，迎接嶄新局面。

不吵架很開心！「4星座組合」是最佳旅伴...射手+雙子合拍、這對根本家人

如果能遇到性格合適的旅伴，勢必會在旅途中留下更加美好的記憶。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享4組最佳旅伴的星座，請參考太陽、上升、水星星座。

7月5日地震預言逼近…唐綺陽提醒巨蟹能量高漲「世界正發生令人恐慌事」

日本漫畫家龍樹諒曾預言7月5日將發生地震及海嘯等「大災難」，後來雖改口稱不一定會發生大事，但隨著日期逼近，仍有人心懷不安。星座專家唐綺陽昨（25）日提醒，近日受巨蟹能量影響，情緒容易波動、不安，世界也正發生著令人恐慌之事，很需要學習如何轉化情緒。

天選藝術家！四生肖信手拈來都是美感 兔有天賦、這動物從不缺靈感

多數人的藝術細胞，是從小接觸音樂、繪畫、舞蹈等逐漸培養而來，不過有些人不一定需要經過系統的學習，天生就帶有一定的藝術天賦！旺好運分享，以下4生肖都具有藝術天賦、天生就是藝術家！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。