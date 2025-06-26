四星座女談戀愛超主動！獅子放電技巧公開 水瓶拒絕熱臉貼冷屁股

在愛情裡，有些女生從來不相信等待能換來幸福，而是選擇主動創造機會。塔羅老師艾菲爾在臉書發文指出，四大星座的女生擁有行動派特質，分別是牡羊、射手、水瓶、獅子座的女性，當她們對一個人心動時，會毫不猶豫出擊，不怕被拒絕，愛得坦率又直接。

牡羊座女生天生直率，喜歡就說、愛就追，她們不喜歡暗戀帶來的模糊感，內心一旦確定了，就會立即展開行動，不拖泥帶水，主動約對方、傳訊息、創造接觸機會。

射手座女生自然開朗，面對喜歡的人不會隱藏好感，反而會大方示好，她們擅長用輕鬆的方式拉近距離，像是聊天、玩笑互動，甚至主動邀約看展、出遊，她們認為愛情是靠互動激起火花，太被動反而容易錯過彼此。

水瓶座女生討厭曖昧不明的關係，戀愛風格是「不拖泥帶水」，她們會快速行動、測試彼此的感覺，像是主動聊話題、提見面，或用朋友語氣來鋪陳情感，若察覺對方不感興趣，她們也能瀟灑轉身。

獅子座

獅子座女生在戀愛中總是氣場全開，她們會有意識地展現自己的魅力，讓對方感受到「你是我選中的人」，即使不直接告白，獅子女也會用行動持續釋放訊號，例如主動關心、常互動、甚至透過語氣與眼神傳達熱烈的情感。

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