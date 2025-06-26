2025下半年擺脫不順！這4星座轉運起飛 感情與財運迎新局面

揮別上半年的低迷困境，有些星座即將在2025年下半年迎來重大轉變。隨著星象運行調整，整體能量也同步轉換，過去的不順與停滯將逐步解除。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，有4個星座將在接下來的半年內「急起直追」，不僅內在狀態穩定成長，事業、感情與財務也有望同步好轉，建議這些星座把握轉運契機，迎接嶄新局面。（請同時參考太陽與上升星座）

雙魚座：轉運來臨 重拾信心

對雙魚座而言，下半年將是走出陰霾、重新振作的重要階段。上半年可能經歷情緒波動與生活困頓，如今這些雜訊將逐漸淡去，雙魚也能找回內在的穩定與希望。靈感與判斷力回升，許多卡住的事情都將迎來突破，不論是事業、財務還是感情，都有新機會等待開展，只要勇於相信自己，前方將是全新轉機。

處女座：苦盡甘來 收穫可期

處女座的朋友在下半年將迎來期待已久的回報期。上半年為了追求完美、處理細節耗費大量心神，如今辛苦終於將開花結果。不僅工作表現將受到肯定，有機會迎來升職加薪，在健康、學業等方面也將出現明顯進展。過去的壓力會逐漸轉化為成就感，終於能在實質與心理上雙重獲得滿足。

金牛座：穩中帶升 好運加持

一向穩健的金牛座，在下半年將延續務實作風，並逐步感受到運勢回升。上半年若有感到停滯或進展緩慢的情況，下半年將有所突破。財務面將變得更加穩定，甚至可能有意外收入來源；感情發展也朝穩定和諧邁進。只要持續努力、保持耐心，生活各方面將持續穩定向上。

雙子座：貴人相助 突破困境

下半年雙子座的貴人運旺盛，將成為他們擺脫不順的重要關鍵。擅長溝通、擁有人脈優勢的雙子，有機會在困境中遇到關鍵人物伸出援手，協助提供資源、資訊甚至是合作機會。無論是工作、學業還是人際關係，都有望因貴人助力而突破瓶頸，重新步上正軌。

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