很會撩！3星座戀愛手到擒來...天秤拿捏人心、他營造神秘感

在感情世界中，有些人特別會利用小動作和言語，佔領對方的內心世界。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別會「撩人」的星座，看看他們是如何撩動他人內心的吧！請參考太陽、上升、火星星座。

TOP3 天秤座／拿捏人心 讓人心動

天秤座很會拿捏人心，知道每個人心裡在想什麼，內心渴望什麼，是希望被關注，還是希望被保護，心裡都有一把尺，拿捏的尺寸只有他自己知道，除了戀愛外，這種能力在談判或當朋友時都非常吃香。

TOP2 雙子座／聊天高手 什麼都懂

雙子座非常會透過聊天來撩動別人心弦，能夠透過言語來關心他人，確定自己在他人內心的地位。而且雙子座什麼都懂一點，就像人生百科一樣，什麼都能講出自己的一套道理。

TOP1 天蠍座／欲擒故縱 致命吸引

天蠍座很有深度、很有神祕感，雖然害怕別人知道他更多，但會刻意讓別人注意到他的神祕感和吸引力，人會對異性的未知感到興趣而好奇，自然而然就會被他吸引。

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