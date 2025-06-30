7月份生命靈數分析：1號單身者有突發、7事業頻頻被否定

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 十二宮．處女．木星

整體運勢：整體運勢良好，但很可能都會因為你的心情，被做負面解讀的七月，對一號人來說，困難的或許不是外在環境的波動，而是「看不到什麼好事」，才是最困擾的，從客觀角度看來，確實是有他人的挑剔、也有受困、行動力弱、容易被威權鎮壓的麻煩存在，在財務上也呈現進帳偏少，需要精算日常開銷，但這些問題若以嚴重等級來區分，那只能說「雖有，但用點力就可以轉正」，所有的狀況都是一個提醒「這裡有問題，修好就會好」的提醒，所以別把這些就當成結論了，答案就在問題裡。

工作／學習狀況：在專業上，一號人也傾向不作為、躲著、或是做最基本的努力就好，在半躺平半隱身的日子裡，自然是不可能天下太平，問題會自己找上你，上司或是出資、給予資源者的刁難，會讓你一不小心就往「我是不是根本就不適合這個工作」的方向去，但事實上，他們對你都有高度期待，只是沒能得到積極回應，急了而已，反覆的確認、追殺，都是他們需要你的證明，別再誤會自己做不到了，要說做錯決定，躲起來或不處理問題，才是最錯的那個，事實上旁人正期待你扛起、給出更多的解決方案，他們比你想像中的更需要你。

愛情：單身者在七月有一些突發、短暫跟人的交流機會，這當中都隱藏著對你有點興趣的對象，只是他們可能不太會聊天就是，在你耳裡聽起來都是挑釁嗎？那就是他了，他可能沒有惡意，只是表達能力堪慮而已，所以一號人若想在這段時間有所突破，那可能得先加厚心的防彈玻璃，至少先多撐住一點時間，你就會看到這當中，有些人應該對你滿有誠意的。

有伴侶者，直接面臨伴侶對你的開戰，你會深知對方對你不滿，樂觀的話，還會挨罵，不樂觀的話，可能就是罵都罵過了，直接開啟冷戰模式，但無論如何，你都能深感「對方是因為在意、所以失望」的情緒，現在該做的不是「既然這樣我就不擔誤你了」，而是好好的追上去、對方在等你做出積極的改變，可不是像你原先預想的棄械投降，這時候可別畫錯重點了。

訊息指引：權杖一(R)＋權杖三

別後退，如果你正覺得沒有明天，是因為倒著走才沒有時間，

退路不在身後，它在可無盡延伸的眼前。

生命靈數2 ／ 一宮．巨蟹．海王星

整體運勢：在與他人互動變少的七月，會讓二號人有種世界和平、一切都在掌控中的錯覺，不過拉回實際生活來看，應該是能努力的地方很少，因為跟人的對談機會被你有意無意的錯過，就算真有接觸，你也只給出極少的回應，於是世界就全都安靜下來了，在人際跟關係訊號不良的本週期，可喜的是開銷變少，手頭能有比較寬裕的感覺，在時間運用上也更能有餘裕。

工作／學習狀況：時間寬裕的時間，在工作上有不少好消息，能夠化危機為轉機，接下緊急的任務，處理得也算不錯，因為能專心一意，關上了耳朵，少了外來的紛擾消耗，雖不利人際，卻對展現專業、爆發力、衝勁很有幫助，效率奇高的七月，除了可以補足之前各種拖延的進度外，可能還可以超前部署，多為未來做準備，只要是涉及效率的，都會有讓眾人很滿意的進度，唯一比較辛苦的部份在於，這些都是沒人可幫你，得獨自進行的狀態，所幸二號人自己也樂在其中（？）撇除寂寞的感受，七月對你來說是個宜工作的好月，無庸置疑。

愛情：單身者缺乏新的機會，在外來環境沒有主動上門的機運，自己動力又偏低的七月，還是保持一個人獨處的機率居高，如果想要有新的可能，就得很刻意的使用社群網路、交友APP，並且主動開話題、加入話題才行；

不過二號人看起來在這段時間的意願是偏低的，另外因為人際運不濟，所以就算付出行動，也會需要比平常付出加倍的努力，才能比較被看見。

有伴侶者在關係中，會是跟伴侶互動困難的週期，但不一定是吵架，也可能是對方跟你需要遠距的狀態，當然，若不是拉遠距離，那麼感情中的沒反應，很可能就是一般能想見的「對你有埋怨所以懶得理你」了，這時候的二號人能做的也有限，因為對方是沒有要討論的，你只能等風暴自己平息，等對方願意時再見招拆招，沒辦法多做點什麼的七月，二號人可能也只能以先照顧好自己為優先了。

訊息指引：寶劍公主(R)＋命運之輪(R)

一切都停下來了，沒辦法再推給別人，

不是一切都好，也不是沒有地方需要改變，

只是在一切尚未被整理過之前，

現在的你，最需要這個暫停鍵。

生命靈數3 ／ 三宮．金牛．水星

整體運勢：溝通是七月的重點，不能再以維持表面和平為目標，想求人人滿意，不戳破的善意，很可能就變成他人佔你便宜的捷徑，在溝通特別難以聚焦跟深入的本週期，得把話說得深、說得仔細跟完整，才能避免掉財務的意外支出、跟吃悶虧的問題發生；

小人與流言多且雜，如果你不給他們空間、多為自己發聲，那一切損失，都是可以避免的。

工作／學習狀況：在專業上的溝通也是困難的，來自上司、委任者的一天三變，拿不定主意，日期、細節、任何事項都有不斷改來改去的傾向，如果你打算跟著一起，那肯定會累得半死，最終還得獨自承受不被感謝的傷心；

事實上，這些人需要的不是你做得多快多好，更需要被教育跟阻止，還有看到自己的不合理之處，因為他們的「變」沒有非要不可的必要，但因為你的百般好配合，於是這些不合理就變本加厲了，如果想要事情跟小人都少一點，安心做好自己的事，真的可以，但你得做點什麼，不能再默不作聲。

愛情：單身者被追求的運勢也不差，不過是用一種挑戰、或「你要照顧我」討拍的方式來展現，實在不太妙，對三號人來說也不是什麼好機會，所以說出來不是要你把握，是方便你認出來之後可以快點閃開，讓他們過，不要回應，不接球就是最好的安排，比起進入奇怪的關係裡，對七月的你來說，單身是最大的祝福。

有伴侶者從關係來的壓力不小，伴侶對你有各種要求，但隨著你做與不做，都會產生對方有新的點可以挑剔你，另外，對方也可能允諾你某些事是「可以」的，但其實他不想，只是他沒有直說，希望你可以聽懂這些絃外之音；

對於七月腦袋有點直的你，這可是隨便就能踩中的地雷，如果你沒有讀懂對方話中的話，那恐怕就要吵個不停了，在接收指令、得到允許的當下，對方真的是那個意思嗎？三號人得多把焦點放在這裡，才能在七月活得平靜些了。

訊息指引：皇帝＋錢幣二

不需取捨，也不是討好誰，你只需要站在自己這邊。

生命靈數4 ／ 一宮．金牛．金星

整體運勢：需要翻天覆地改變的七月，四號人當然是不會缺席的，這段時間已經被外來情況撞到不得不醒的你，一定深知怎樣才是最好的，對於已有行動的族群，自然就對眼前的那些不順、不適、不爽很能接受，因為它們本就不是你要的，捨掉剛好而已，而對於沒有行動這群人，則是會更看懂自己就算想繼續痛苦，也沒辦法要的真相，迷茫跟清醒都再無懸念，因為明天已經提早到了，就在眼前。

工作／學習狀況：在專業上面臨轉型的階段，從受雇到創業、從淺嚐到決定深耕某個領域，都在七月得做出決定，並且很快的有所行動、著手做新的事情，得以「做出來」來換取寧靜，若持續舊有的營利模式跟做法，那就免不了虧損、或是得承受所有的紛擾跟破敗，他人對你的批評、不滿、這些雖然從帳面看來不明顯，但你一定會有感的，推不動的、改變不了的，如果都盡力了，那你該做的很可能是捨棄，該往新的地方去、必須做出巨大改變了；

繼續在這鍋溫水煮下去，遲早要溺死的，這是不能不正視的問題。

愛情：單身者在追求新關係上持續受阻，可能是來自你那種「反正我覺得自己沒問題的」的謎之自信，這段時間若要有新對象，得往全新的地方探索了，因為既有的生活圈中，已經存在各種被你這種不主動的觀望態度擊退、轉向的人，新的社交圈會比較有機會，但仍需態度明確，你得是主動出擊、而不是等待被追的那一邊。

有伴侶者，仍舊身陷感情危機中，你會感覺到伴侶給你的各種自由，但這可不是什麼好事，因為這些不管束，很可能是對方覺得「反正也都跟我無關了」的心死，所以在關係上，七月呈現的是各自發展、開放式的關係，對於過去這段時間有努力做出改變的族群，或許只需要擔心伴侶因為聚少離多所產生的不滿，但對於關係本就有點破損的族群，多屬不妙的消息，因為關係很可能名存實亡，再不伸手，出走後，就很難再有機會回頭了。

訊息指引：教皇＋寶劍五

混亂的一切源自每個不肯改變，

每個卡關、爭吵，都來自於迂迴、

還有自己還有路可退的自以為。

生命靈數5 ／ 五宮．魔羯．金星

整體運勢：在能展現個人專業的週期，五號人似乎過度低調了，被看見、有對外發聲的機會，就算你硬著頭皮上了，好像都還是只丟出很官方的安全說法，但這段時間的環境是相對友善的，你其實可以不用預設太多立場；

在財務看好的七月，只要能夠善用人脈，因為旁人也願意支持，如果擔心的是欠人情的問題，只要你不介意，事實上也沒人在意多給你一點什麼，內心與外在的紛擾皆多，能夠為自己多發聲，一定更好，什麼音量過高的事，就先別想了吧！

工作／學習狀況：在專業上會需要大量講述自己的立場，進入合約議定、談判的高峰期，深感自己的價值不只如此、自認能做更多的你，確實這段時間也有很好的機會等待你去開墾，對，是「去開墾」就像一座山在眼前，寶藏則是需要用挖的才會出現，它不是放在地上讓你隨便一腳就踢到的；

這時的你或許有新的合作跟可能性在進展中，對方提出一個稍優於基本的條件，但這時候就考驗你是不是要「談」了，有來來回回的談，就有得談高，錯過的話，就會很難不落回以前習慣的那個「過一段時間又忍受不了、想各種改變」的迴圈。

愛情：單身者會遇到新的追求者，明顯的談得來、對你展現出高度興趣，幾乎不用分辨，對方就是對你有意思，不過五號人在感受到善意後，卻會很快生出各種的「是嗎？這也還好吧」的念頭；

你看到斷桃花的那把劍了嗎？對，不要懷疑，就是你！

這段時間出現的機會，只要往前、不要退後，堅定一點就都是你的。

有伴侶者在關係中是迷茫的，但這跟對方對你好的程度無關，你會看到伴侶努力的經營關係，對你好、願意帶你去走走，堪稱模範的等級，沒什麼好挑剔的，但你就是各種的不妥不適，對於對方對你的好，總有些接受困難；

對方給你的善意，當中或許有你喜歡、跟不喜歡的，但總是照單全收的你，或許沒想過，可以跟對方說得更清楚些，不是傷害，是能讓雙方互動更順利的關鍵，七月的接收困難與困擾，就是在告訴你，該說了，這是遲早都要的。

訊息指引：世界(R)＋權杖六

別再把自己困在這裡了，如果覺得運氣都沒有站在你這邊，

問題不是你一個人可以解決的，

你得放下不求援的堅持，再多給別人、也給自己一點空間。

生命靈數6 ／ 七宮．天秤．冥王星

整體運勢：以情感交流為主題的七月，對六號人來說，卻有不可承受之重，這段時間外在環境的友善、他人對你的示好、想跟你多接近、多說點話的渴望，對你而言反倒形成一種壓力，你會發現自己其實不擅長這種軟性交流，比起這些，你更習慣會問「重點是什麼」，但這個固有模式，會讓旁人受傷之外，自己也會發現這個困難，對你造成不小的困擾；

「我也想被親近呀，但是就好像沒辦法有耐性」，必須密集面對感受的週期，你會在關係中發現問題，得到治癒。

工作／學習狀況：上述的關係，當然不只指感情，在專業上也有不少需要跟人合作的機會，你會看出旁人很想幫忙，但你卻覺得不耐煩、或是在跟他人交流中，表達得很殘破，工作本身或許問題不大，但這個過程會讓你充滿挫折感，這段時間的成功無法單靠自己的力量達成，所以你勢必得走過這段磨合之路；從那些覺得別人為難你、讓你爆怒不想再說的片刻，或許你已經發現了，很可能是你沒辦法接受那個「居然連沒想過、沒想清楚」的自己，自我面對跟整理，有助你在職場上得到助力，在你緩步跨越這段心理障礙的過程，問題才會同步迎刃而解。

愛情：單身者自然是不會缺乏追求你的對象，應該算是好消息吧？這也很可能是你嘴上老是說著的期待，不過當事到臨頭、人在眼前，你可能會意外發現自己的驚大於喜，比起迎上前去，更想掉頭逃跑，如果這一切都是你，那你就抓到重點了，過去很可能不是沒有機會，但恐懼會讓你忽視眼前客觀的事實；

本週期出現對你示好的人，是會影響接下來生命週期很長時間的，也很可能是過去你一直不願正視、但確實有發展機會的人，都將在七月明朗化，恭喜老爺賀喜夫人，該考的試，終於來了。

有伴侶者在關係中，能感覺到伴侶對你的付出跟溫暖，照理說該是很愉快的，但你卻消化困難，怎麼看對方都覺得有得挑剔，一切的不開心，很可能源自你也不太知道自己要什麼，譬如想要關心，卻說成是「你至少每天都要打電話給我報備吧」，伴侶可能也就照這個字面意思照做了，這時誤把報備跟關心畫等號的你，就會出現脾氣暴躁、對方這樣做也不對、那樣做也不好的痛苦中，對對方不爽，也對自己生氣，既然是得從關係中看見自己的週期，你得把這些看得更仔細些，才能不把自己跟對方溺死在無止盡、又無理抱怨中。

訊息指引：錢幣七(R)x2

垂手可得的，所有生命中的正面與華美，

那些善意都是朝你而來的，不是自以為。

生命靈數7 ／ 十宮．射手．土星

整體運勢：回歸務實理性，從崩潰中平復的七月，對你來說，似乎看到了一線能努力的生機，終於發現有些事不必回應，有些溝通只要這樣就好，你不必為他人想太多，就不會有那麼多的失望了；

這對七號人來說是個好消息，當你把焦點移回自己身上，不去推敲、測試，反而會促成很多事因為你的鬆手，開始能夠往更好的地方前進，這會是個擺脫糾結，做回自己的好月，只要你是那個敢放下重擔的人，就能順利前往自由。

工作／學習狀況：在專業上頻繁被否定的週期，如果你正在裡面，不用懷疑，一定是你人太好、希望大家都好來好去的心情害了你，這時候需要的不是協調、不是問A問B問C希望大家都開心，重點是怎樣做，你才會開心；

因為這些事，忙到最後你會發現，永遠都取不到那個平衡點的，所以最好的辦法就是「只聽自己想要的」，你會意外發現，當你以為這樣做，大家會有的失往生氣，全都沒發生，他們根本沒發現、也不在意，但事情因為你的果斷，突然都不卡了、能往前進了，別想著救別人呀，你先救就你自己吧！

愛情：單身者若有既有對象、但尚未發展的，這段時間會是個可以開始累積的週期，而已經曖昧未明一段時間的，七月則是明朗化的時間點，可以再多加把勁，多互動跟突破話題的深入，都能得到不錯的進展；

而對於完全無對象者，則會有舊人舊事重回眼前、讓你重新評估可能性的機會，各階段都有發展，但不是新的，請往過往故事尋覓。

有伴侶者在這段時間的交流比較受限，對方各種聽不懂你的話、接受解讀不了你給的資訊，總言之是一段「伴侶很難使用」的週期，七號人能做的也就是不要太壓迫，因為越是要對方往東，對方很可能就越往西，不想有反作用力，那就得更積極的放棄、躺平、不多做要求；

當你做好了，狀況就會好轉，當你發現對方回過頭來各種討好的時候，就代表你一定做對了什麼。

訊息指引：權杖皇后(R)＋寶劍七

不再事事控制細節了，世界便開始往前的方向轉動，

善意正在你善待自己，願意鬆手的片刻，迅速漫延。

生命靈數8 ／ 八宮．水瓶．太陽

整體運勢：本週期的八號人動力滿滿，不過一往前衝，就會發現狀況跟你的滿腔熱血落差不小，對外的溝通、或是想發起、講清楚一件事，都會比以往更加困難，不能引領眾人前進、或大家根本聽不懂你想表達的，到最後都會發現只能自己去完成一切；

所以我們不繞路了，就用最快的方式，比起聚眾，更專注在自己、現階段、最快能做到的是什麼，從這邊開始，不走長線計畫，邊想邊做，是讓這段時間得到最多成就感的好方法。

工作／學習狀況：在專業上需要孤軍奮戰、輕裝上路的情況會是最明顯的，本週期不太能期待有人對你雪中送炭，大家都忙著困在自己那局裡面，八號人得多靠自己了，在資源取得上也是困難的，需要自掏腰包、或是運用自己的人脈，才能完成任務，但是做到最後成果展現，那些拒絕過你的人，又都突然出現了，很是煩人，因為七月若有成果，最後可預期都是你一人的功勞，為了避免後面這個被分一杯羹的狀況發生，你需要的是獨自、低調進行一切，最終的光環才會聚焦在你身上，是別人分不走的。

愛情：單身者在社交上，跟多數人交流愉快，不過你真的可以發展的桃花卻不在這些「看起來很明顯、好像可以欸」的地方，你可以在跟別人開心交流時，看看那個在遠方看你的人、或是刻意繞開你、行跡詭異、你不知道這到底是什麼意思的人，那才是真的對你有意思的人，以「奇怪」來展現，只是他們不知道如何靠近你，如果願意，你就自己走近點看吧！

有伴侶者，在關係中會深刻感覺到對方的有話不說，甚至刻意假裝一切都好，當然你也可以就只看到這個就好，那關係就會一直停留在「好歸好，但總覺得少了點什麼」的狀態下，短期內都還算愉快，不過若想持續往更穩定邁進，那這就會是個需要解決的問題；

伴侶對於自己在關係中的定位是迷惘的，所以很多事都不敢說、不麻煩你，如果你願意，可以當那個主動幫他做到、而不只是說著「有事都可以說呀」的˙人而已，相信他會、你也會感謝你自己的，因為這才是消除雙方關係隔闔最有用的事情。

訊息指引：錢幣三＋聖杯二

不再需要取捨，不再問別人關於你的一切，

就像你知道的那樣，

你可以決定每個要與不要，一切都如此明確。

生命靈數9 ／ 二宮．處女．太陽

整體運勢：七月是混亂頗多的時期，對九號人的內在是種考驗，因為越想抓住、控制或確定的，就越感到窒礙難行，但是不在預期中的，卻會出乎意料的不斷朝你飛來，是禮物不斷？或是失控混亂？那就看你望向哪個地方了；

客觀來看，雖然本週期很難跟你「先保證有什麼」，會是大量被削去，又意外增生，汰舊換新的過程，但可以保證的是，最終結果是好的、正面的、加分的、比你預想更好的，放寬心接受這場命運即將為你進行的外科手術，期待最好的結果發生。

工作／學習狀況：在專業上，如果你習慣或因職位上需要聽命於人，那這個夏天將以厭世開局，因為要求很多、但你做出來之後，又不被認可，一改再改的狀況頻傳，再加上旁人總是說一套做一套，容易陷於無效溝通之中，會覺得整個月都在做白工；

但這個狀況卻是可阻止的，就看九號人為自己拿出多少勇氣了，不論位置，如果你敢勇於發聲、說不出合理之處，直指核心的話，那麼就可以免除不少溝通困擾、做白工的機率，決心不做「奴」，反而可以在這一片的逆勢中找到被認同的生機，經過這樣的爭取，把主導權拿在手上的你，則能把狀況反轉，專業形象跟職位都有機會更上一層樓。

愛情：單身者突發的機會變多，本週期被迫跟外界頻繁接觸的你，不論新舊對象，對話的次數變多了，開啟不少感情的可能性，旁人也多屬友善，不過就是對話的長度、深度都有限，對都沒有對象可考慮的人，是「打開更多選單」的時期，如果真有興趣，在這些新的說話對象裡，應該可以找到有機會的人選，但如果你沒有主動，那很可能也僅是如此，後續的深入，就不在運的範圍，得要自己努力了。

有伴侶者，進入關係的震盪期，伴侶各種的自困、難以溝通，都可能是一種刷存在感、安全感的方式，但如果你不小心當了那個太貼心的人，覺得對方好可憐，開始著手回應各種荒唐的要求、或努力想接住對方，恐怕結果都會讓你很失望，因為你會發現回應只會讓混亂不減反增；

七月考驗你的定力，最好的回應，就是不動跟不回應，不處理也不做決定，任由對方去，一切才有重新再談的空間，只要你沒反應，對方自己瘋完也就停了，能在這波挺下來的你，才能在未來繼續穩定經營這段感情。

訊息指引：愚者＋聖杯四(R)

面對不可控的那些，不需要緊抓著，

更多的留白，不是浪費，是一種重獲新生與自由的機會。

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