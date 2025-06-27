豁達大度！3生肖命格天性樂觀...狗自我修復、他吃苦當吃補「從不被困住」

人們常覺得樂觀的人天性溫和好相處，人生路途上也更加順遂。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享3個天性特別樂觀的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP1 生肖馬（農曆1月生）／內建馬達 動個不停

屬馬的人面對挫折或是困難時，並不會停在一個地方繼續焦慮，更不願意停頓，而是希望透過行動來找到方向，「動起來就對了」，能夠跑得比困難更快，決策、行動力也特別強，讓人覺得他特別樂觀。

TOP2 生肖狗（農曆5月生）／自我修復 度過難關

面臨挫折時，屬狗的人會知道人人都會遇到困難，並不會被困在原地，因為他明白人生中還要做許多事，不可以在此卡關，會有很強的內在責任感，告訴自己必須不斷前進，也會快速修復情緒，知道困難是正常的。

TOP3 生肖蛇（農曆2月生）／接受困境 從中學習

屬蛇的人知道每個困難都有原因，困難是去訓練自己創造更多能力，如果未來碰到同樣難題，能夠告訴人該怎麼應對，他總會從困境中看到新的桃花源，迅速轉化自己，不會被挫折困住。

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